【食物安全】食安9月檢5000個食物樣本　8個不合格樣本涉二氧化硫超標急凍龍蝦

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食物安全中心今日（29日）公布9月食物安全報告，結果顯示在約5,000個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的8個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約99.8%。

8個不合格樣本分別為；

一個二氧化硫超標及違反食物標籤規例的預先包裝急凍龍蝦樣本

一個含二氧化硫的新鮮豬肉樣本

一個預先包裝竹笙樣本違反食物標籤規例

一個預先包裝蝦子麵樣本

一個含孔雀石綠的鯇魚樣本

一個冰凍甜點樣本及一個冰凍乳酪樣本大腸菌群超標

一個含不准在食物中使用的防腐劑的蝦餃樣本

中心稱，已跟進不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

中心表示，對約900個食物樣本作微生物檢測，約4,100百個樣本進行化學及輻射水平檢測。檢測樣本包括約2,100個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約600個肉類、家禽及其製品樣本；約500個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約500個水產及其製品樣本；及約1,000個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。

中心提醒，業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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責任編輯：余思嵐

