【退休人生】前美國醫療器材公司管理層　退休後成立「美麗海岸關注組」清理岸邊垃圾

▲ 葉穗強(William) 退休後當上了生態導賞員，並成立「美麗海岸關注組」這環保組織，相當有心。

有人認為退休後人生焦點驟失，但部份銀髮族亦在此熟齡之年圓夢。今年62歲的葉穗強(William)正於退休後從事生態導賞員一職，笑言「就算不帶團，自己都愛周山跑，有人作伴聊天，分享知識更好。」他更與朋友成立「美麗海岸關注組」，定期與義工清理海岸垃圾，出心又出力。

關於退休，葉穗強(William)有個有趣的個人觀察。「男人不似女士，身邊總有一班閨密。男人退休後多了時間留家，老婆仔女可能不太習慣『多了個人』，反而遭受排斥，拗撬亦較以前多。」

▲ 今年62歲的葉穗強(William)退休前是前某美國醫療器材公司的亞太區市場推廣總監，退休後重拾童年時「野孩子」的夢想，從事生態導賞員一職。(攝影︰馮柏偉)

友人猝逝 珍惜餘下光陰

今年62歲的William 10年前已退休，90年代他與家人移民新加坡，後來輾轉於當地多間美國的醫療器材公司工作。「如售賣超聲波機、心臟儀器等等，由起初的sales marketing到退休前的亞太區市場推廣總監，由日本、韓國以至澳洲新西蘭等27個國家的市場都是我負責，兼向美國公司提交報告，所以1年有200多日都在出差中。」

在新加坡的職場中，William不斷被獵頭公司挖角當管理層，他說是「高處不勝寒，久不久就要搬下位」。但於2011年決定退休，源自友人的遭遇。「那是另一間公司的行家，他出差時在北京的一間酒店猝逝，我即時『叮』一聲覺得生命很無常。那時我身在韓國，在北京我也待過幾年，就用我的人脈看能否幫點忙。」

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接待外國遊客 分享知識

適時William 的太太有意回港工作，他就籍此良機隨妻返港退休，

我拿住部相機，在香港山頭影雀仔蝴蝶，同時也愛行山「Kill標」，即登山到達最高點，在俗稱「標高柱」的三角網測站旁打卡，逐個山頭攻陷。後來有組織舉辦生態導賞課程，就報讀兼而入行。發現賺到生活費，索性認真點考導遊牌及領隊牌，接待外國遊客，從郵輪客到媒體考察團都有，包括行山遠足、地質公園，以至客家村的文化古蹟等等。

William自言是「野孩子」，童年時住彩虹邨，已常去飛鵝山及西貢等地遊玩，後來也當上童軍教練教獨木舟、風帆等。「搵了幾十年錢，退休後想重拾興趣，就去做生態導賞員。」

據William所說，其實不少外地遊客特意來港行山，「很少城市如香港般，一覺醒來搭一程車，就可行山，晚上再回酒店用膳，不斷重複也不厭。我陪他們遠足，自己身體好了，而在蒐集資料的同時，能分享知識更為重要。」William笑言與老婆各有興趣和空間，摩擦反而少了。

作為「山野達人」，William 說不少家樂徑都適合長者步行遊覽，

其實漁農處做得很好，譬如九龍水塘已鋪妥石屎路，其他如大潭水塘、城門水塘、石梨貝水塘等也很易行，而且遊人多，上落波幅不大，一天遊最是合適。

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成立「美麗海岸關注組」

William 疫情前以接待外國遊客為主，2017年前帶團，「覺得香港的海岸垃圾問題嚴重，外國人見到『好肉酸』，就與友人成立『美麗海岸關注組』，並教育大眾保育海洋的重要性。」

William 說平時邊行山邊撿垃圾較易檢拾，但岸邊垃圾一旦湧入大海就難處理，尤其大風沖了入紅樹林內的，就更為麻煩。今個月中，他們發布了在年中進行的「新界東北海岸垃圾普查」，前後共8次，動用20名義工橫跨33公里進行垃圾調查，紀錄垃圾數量、類別和品牌類型。調查以執拾輕量垃圾為主，共收集到逾600個膠樽，當中一半印上簡體字品牌，「這些都是看得見的，有的沉在海底如工業木材、大型家具甚至是鬼網等等。」

義工也發現一個塞在樽子的雞泡魚，William說也是生態慘劇，

因令牠受驚才會身體膨脹，但反而卡在樽內。另外，也發現漁民廢棄的鬼網，有十多隻細蟹被困其內。

而東北海岸線相對西貢及其他郊區，因較少遊客到達，部份更是無人荒島，本地以及洋垃圾隨海流沖到岸邊，隨時堆積數十年而無人發現，而吉澳、印洲塘等都是海邊垃圾的重災區，「成立組織的目的，正是喚起大眾的注意，並作一點監察的作用，如義工發現可mark下位置，通報相關部門處理。」

▲ William因出差之便，也愛周遊列國探險。(相片來源︰被訪者提供)

自家天台 變身有機農莊

至於如何準備退休，William說培養興趣最重要，待空暇時慢慢鑽研。「不少人覺得退休後無所事事，故退休前的5至10年看有何興趣，打點根柢，在財政尚見寬裕時添加器材。如我愛攝影的，當年買10多萬的長鏡頭、兩萬幾的腳架面不改容，我視之為『玩具』，現在就可以用。另外，也想辦法有被動收入，就算是現在帶團，多多少少也賺到點生活費，否則坐食山崩。」

▲ William將自家村屋的天台闢成小農圃，出品的農產品天然有機。(相片來源︰被訪者提供)

另外，年紀大者不多不少也關注養生問題。William現與太太住在流浮山的3層村屋，700多呎的天台上正是他們的小農圃，種著苦瓜、絲瓜、蘆薈、番薯、木瓜等時令瓜菜，「還有自種的杞子，晨早用十多粒泡茶喝，明目兼有維他命C，抗氧化一流。」

記者︰馮柏偉