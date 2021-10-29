【立法會選舉】立會換屆選舉提名期明日展開　廉署將打擊妨礙投票及公開煽惑不投票行為

立法會換屆選舉提名期明日(30日)展開，廉政公署表示，經修訂後的《選舉(舞弊及非法行為)條例》，引入2項新的罪行，包括將「故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票」列為舞弊行為，以及將在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票列為非法行為，將採取預防及介入策略，要求社交媒體平台或網站，移除可能構成操控或破壞選舉的內容。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達指，廉署會一如以往，不偏不倚、嚴正地執行《選舉(舞弊及非法行為)條例》，不論涉案人士的背景、社會地位或身分均會依法調查。執行處調查人員亦將於選舉日派駐全港投票站，以便迅速處理查詢與投訴，及在有需要時採取執法行動。防止貪污處(防貪處)正進行有關公共選舉的防貪審查工作，並會在投票日當天，到訪個別投票站，觀察投票和點票過程。



為防範不符合資格的人士藉詐騙取得指明團體的會員資格，以「種票」手段獲得投票權，防貪處已向立法會功能界別下的指明團體發放指引，協助他們加強會籍管理。防貪處亦向首次參與立法會選舉的指明團體提供防貪建議。

廉署會繼續與選舉管理委員會、政制及內地事務局、選舉事務處及香港警務處保持緊密聯繫和合作，以確保選舉能在公平、公正及公開的情況下進行。

2021年立法會換屆選舉投票將於今年12月19日舉行，而提名期則由明日起至11月12日結束。



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責任編輯：蘇文軒