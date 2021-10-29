【立法會選舉】盧文端︰部分「國家隊」選委願意提名非建制派　新立法會絕不會「清一色」

▲ 中國僑聯副主席盧文端。（陳葆琳）

立法會選舉提名期明日展開。全國僑聯副主席盧文端表示，相信一些非建制派人士肯定有機會得到足夠的選委提名「入閘」參選並當選，新一屆立法會絕對不會是「清一色」。

新選舉制度下，參選立法會的候選人須獲得每個界別不少於2名、不多於4名選委的提名。盧文端接受傳媒訪問時透露，最近已有非建制派人士聯絡他和第五界別的選委，希望取得提名，而部分第五界別選委對此反應正面。他亦說，一直鼓勵符合愛國者條件的非建制派人士參與新選制之下的立法會選舉，積極參與香港治理。

盧文端指，部分第五界別選委願意提名符合愛國者條件的非建制派人士，這既是落實港澳辦主任夏寶龍有關「愛國者治港」不搞「清一色」的講話精神，也是希望帶動各方面選民參與選舉，選出自己的代表。

他續稱，過去支持泛民的選民需要在議會有自己的代表，他們的利益和訴求，不會因為民主黨不參選而消失，認為非建制派人士進入立法會，不僅可以在立法會表達他們的訴求，而且可以利用議員身份和資源提供地區服務，為他們解決問題，亦有利於新一屆立法會和特區政府產生之後做好凝聚人心、重新出發的工作。

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責任編輯：陳葆琳