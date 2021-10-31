「輪椅界Tesla」升級第二代　打破電動輪椅界限 完美出行體驗

電動輪椅一向給人的印象都是笨重的感覺，成立於2012年、一直研發及生產電動輪椅的日本科技公司WHILL把「電動輪椅」重新定義，將方正沉悶的電動輪椅變得「有型」，充滿時代感的外形設計融合科技功能，打破了以往大眾對電動輪椅的固有印象，最近更推出升級型號WHILL Model C2。

WHILL創辦人杉江先生表示：「WHILL是一台可以改善人類生活的機器 - 電動輪椅代步車。我們着重於如何通過設計改善輪椅的外形，令生活更美好。」一站式長者生活及復康用品專門店「文化村」於2019年把WHILL Model Ci電動輪椅引入香港，隨即引起廣泛關注，更被冠以「輪椅界Tesla」的稱號，打破既有的界限，把電動輪椅重新定義。

突破地形所限 靈活穿梭香港街道

科技發展一日千里，電子產品要緊貼潮流，就需由用家角度出發優化改良，打破傳統界限的WHILL亦推陳出新，不停開發新系列，推出的Model Ci及C2利用了獲專利認證的「全向輪設計」，前輪由24個小輪子組成，可360度迴轉，特別適合香港狹窄的街道及環境，在泥地、碎石地、沙地上皆行走自如。而升級型號WHILL Model C2更是在Model Ci的原有基礎上再添突破，增設了後輪懸掛避震系統，令駕駛時更為穩定，輕鬆靈活穿梭香港街道。

另外，為節省輪椅的存放空間，WHILL電動輪椅可分拆為3個組件，方便出行或外遊時收納。無論是分拆或組裝，亦十分輕鬆，省時快捷。WHILL Model C2座位下方更設有儲物籃，讓用家可放置隨身物品，出行購物更輕鬆。

▲ WHILL Model C2設了後輪懸掛避震系統，令行駛時更為穩定，輕鬆靈活穿梭香港街道。

▲ WHILL Model Ci及 Model C2電動輪椅均能輕鬆分拆，容易收納。

▲ Model C2電動輪椅座位下方更設有儲物籃，出行購物更輕鬆。

設計融入科技 走向智能輪椅的世界

WHILL電動輪椅的另一賣點是可透過APP控制輪椅。用家可以在App上控制Whill的速度、方向，還可以遙距操控，召喚它到身邊等不同功能，而最近榮獲2021 Australian Good Design Award of the Year的WHILL Model C2，其產品設計及理念受到讚賞，被認證為有助於創造更美好、更安全、和更積極的世界性產品，一再證明WHILL電動輪椅能與科技結合，除了為使用者締造更方便的未來。

▲ WHILL用家可透過手機應用程式檢查輪椅的行駛狀況或使用遠程控制行駛等功能。

▲ WHILL Model C2獲得2021 Australian Good Design Award of the Year。

打破刻板形象 目光從此不一樣

電動輪椅給人的印象總是笨重和沉悶，但WHILL電動輪椅除了外形充滿時代感外，更提供多款顏色讓用家自行配搭，打破一般人對電動輪椅的刻板印象。WHILL用家可因應需要及喜好，配置個人化裝備及設計，例如可以選擇側板的顏色，除了原本附有的原廠配件，更可額外加配擺放拐杖的固定器、安全帶及手機座等，切合不同人士所需。

▲ WHILL用家可因應個人喜好選擇扶手的顏色。

「樂齡科技博覽暨高峰會」 即場率先體驗

由香港特別行政區政府及香港社會服務聯會聯合主辦的「樂齡科技博覽暨高峰會」將於11月3日至6日（星期三至六）在香港會議展覽中心1A-C舉行，入場費用全免。屆時文化村率先展出WHILL Model C2，有興趣的朋友們可於當日即場體驗。

有意了解更多關於WHILL電動輪椅的產品資料，可瀏覽網站 :

whill.culturehomes.com.hk

（資料由客戶提供）