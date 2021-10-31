「輪椅界Tesla」升級第二代 打破電動輪椅界限 完美出行體驗
電動輪椅一向給人的印象都是笨重的感覺，成立於2012年、一直研發及生產電動輪椅的日本科技公司WHILL把「電動輪椅」重新定義，將方正沉悶的電動輪椅變得「有型」，充滿時代感的外形設計融合科技功能，打破了以往大眾對電動輪椅的固有印象，最近更推出升級型號WHILL Model C2。
WHILL創辦人杉江先生表示：「WHILL是一台可以改善人類生活的機器 - 電動輪椅代步車。我們着重於如何通過設計改善輪椅的外形，令生活更美好。」一站式長者生活及復康用品專門店「文化村」於2019年把WHILL Model Ci電動輪椅引入香港，隨即引起廣泛關注，更被冠以「輪椅界Tesla」的稱號，打破既有的界限，把電動輪椅重新定義。
突破地形所限 靈活穿梭香港街道
科技發展一日千里，電子產品要緊貼潮流，就需由用家角度出發優化改良，打破傳統界限的WHILL亦推陳出新，不停開發新系列，推出的Model Ci及C2利用了獲專利認證的「全向輪設計」，前輪由24個小輪子組成，可360度迴轉，特別適合香港狹窄的街道及環境，在泥地、碎石地、沙地上皆行走自如。而升級型號WHILL Model C2更是在Model Ci的原有基礎上再添突破，增設了後輪懸掛避震系統，令駕駛時更為穩定，輕鬆靈活穿梭香港街道。
另外，為節省輪椅的存放空間，WHILL電動輪椅可分拆為3個組件，方便出行或外遊時收納。無論是分拆或組裝，亦十分輕鬆，省時快捷。WHILL Model C2座位下方更設有儲物籃，讓用家可放置隨身物品，出行購物更輕鬆。
設計融入科技 走向智能輪椅的世界
WHILL電動輪椅的另一賣點是可透過APP控制輪椅。用家可以在App上控制Whill的速度、方向，還可以遙距操控，召喚它到身邊等不同功能，而最近榮獲2021 Australian Good Design Award of the Year的WHILL Model C2，其產品設計及理念受到讚賞，被認證為有助於創造更美好、更安全、和更積極的世界性產品，一再證明WHILL電動輪椅能與科技結合，除了為使用者締造更方便的未來。
打破刻板形象 目光從此不一樣
電動輪椅給人的印象總是笨重和沉悶，但WHILL電動輪椅除了外形充滿時代感外，更提供多款顏色讓用家自行配搭，打破一般人對電動輪椅的刻板印象。WHILL用家可因應需要及喜好，配置個人化裝備及設計，例如可以選擇側板的顏色，除了原本附有的原廠配件，更可額外加配擺放拐杖的固定器、安全帶及手機座等，切合不同人士所需。
「樂齡科技博覽暨高峰會」 即場率先體驗
由香港特別行政區政府及香港社會服務聯會聯合主辦的「樂齡科技博覽暨高峰會」將於11月3日至6日（星期三至六）在香港會議展覽中心1A-C舉行，入場費用全免。屆時文化村率先展出WHILL Model C2，有興趣的朋友們可於當日即場體驗。
有意了解更多關於WHILL電動輪椅的產品資料，可瀏覽網站 :
whill.culturehomes.com.hk
（資料由客戶提供）