  • 26°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 17:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美指文念中攝影展分享片場風光　開幕禮曾俊華林嘉欣捧場

娛樂 15:39 2021/10/29

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

文念中舉行攝影展，好友林嘉欣撐場。

著名香港電影美術指導文念中舉辦首個個人攝影展「《Side。哂》文念中攝影展」，展示其原創攝影作品，包括《花樣年華》、《2046》、《黃金時代》、《聽風者》、《消失的兇手》等電影拍攝現場的實況。日前開幕獲不少名人到場支持。

文念中非常注視片場中的人、事、物，記錄下不少鏡頭背後不為人知的面貌和故事，捕捉在他的鏡頭之下，為他的創作過程增添不少色彩，他表示：「電影本身是充滿幻想的世界，電影拍攝現場主角以外的人和事都有它本身自己的故事，充滿各種色彩，同樣精彩。」

曾俊華張寶華等支持。

文念中將其過往攝影作品重新整理，將歷年來鮮為人知的創作歷程，於攝影展中首次曝光。談到展覽名字的由來，他笑言以「食字」向大家開一個玩笑，將精選的片場「Side Track」沖曬到來賓眼前，共享那些令他非常難忘的瞬間。

適逢香港電影美術學會創會26週年的大日子，亦是「《Side。哂》文念中攝影展」的揭幕日期，昨晚於攝影展場地舉行了《美會26聚》，幾代的香港電影美指、服指、助美、助服難得地共聚一堂，包括張叔平、奚仲文、梁華生、梁樂民、劉天蘭、又一山人及張蚊等；同場更見到影后林嘉欣、小美、彭秀慧，曾俊華、甄詠蓓及張寶華等嘉賓前來到賀，氣氛好不熱鬧。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

《Side。哂》文念中攝影展

地點：Soho Friends Studio（上環德輔道西33號地下）

展覽日期：即日起至11月16日

公眾開放日：10月31日、11月7日、11月14日－早上9時至下午6時

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義　導演秉承梅艷芳遺願提拔新人　
16:15 2021/10/23
【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義　導演秉承梅艷芳遺願提拔新人　
【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰　周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰
19:08 2021/10/26
【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰　周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰
【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際　透露明年出山主持節目
16:53 2021/10/27
【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際　透露明年出山主持節目

你可能感興趣

【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義　導演秉承梅艷芳遺願提拔新人　
16:15 2021/10/23
【梅艷芳】梅姐曾稱：前輩提攜後輩天經地義　導演秉承梅艷芳遺願提拔新人　
【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰　周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰
19:08 2021/10/26
【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰　周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰
【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際　透露明年出山主持節目
16:53 2021/10/27
【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際　透露明年出山主持節目
電影 彭秀慧 林嘉欣 甄詠蓓 曾俊華 劉天蘭 演員 展覽

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
18:31 2021/10/28
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
18:32 2021/10/27
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡