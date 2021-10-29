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【烹飪教煮】烹飪達人示範越式椰青蝦　教自製青檸檬胡椒鹽提升風味【內附食譜】

休閒消費 17:04 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Nicole's Kitchen 主理人黃婉秋 (Nicole)，教煮一道越式椰青蝦，簡單又美味。

除了菲律賓、泰國、印尼等國盛產椰子，其實越南也是產椰子國，當中還有許多菜式都會用得上椰子，而椰青水更是越南人愛用的天然上湯。今次 Nicole's Kitchen 主理人黃婉秋 (Nicole)，教煮一道越式椰青蝦，預備材料少不在話下，做法十分簡單，但味道超乎想像的美味，新手入廚不妨一試。

Nicole 說椰青蝦在越南是高級餐廳的必備菜式之一，當地人會用原個椰青做整道菜的主要材料，先取椰青水，用來烹煮大頭蝦，令蝦肉帶有清甜的椰香味。而煮過大頭蝦的椰青水，當然是留有啖啖蝦鮮味。把整煲蝦和湯倒回原個椰青殼內作盛器，再在椰青殼邊放上火酒啫喱，點火燒一會，燒香椰青殼，讓內裏的蝦肉亦滲進點點焦香，這樣吃來，蝦肉亦格外甜美。

自家製青檸檬胡椒鹽

她說自己在家煮當然不用火燒椰青殼，但就可以自家製一種青檸檬胡椒鹽來伴蝦吃，提升蝦的味道層次，是另一番風味。「只需要用白胡椒粒用石盅盅碎，混入海鹽，再擠青檸撈勻便成，愛吃辣的話更可以加 1至2 隻紅椒粒，變成酸辣胡椒鹽，常常惹味。」

另外，Nicole 又提到若大家嫌要買用原個椰青殼水麻煩的話，買現成的罐裝或樽裝椰子水也可以，「我個人愛用原個椰青殼水，因為味道夠新鮮。這道菜除了吃蝦外，其實我最愛是飲煮過蝦的湯，吸收了蝦的精華，此湯的味道比蝦肉來到更香甜。」

最後，她建議這個煮法還可以用到花蟹或大蜆做食材，效果一樣佳。

椰青蝦材料。(湯致遠攝)

材料：  
虎蝦 1斤
椰青 1個
或改用包裝椰青水代替 2樽
醬料：  
青檸(切半) 1個
白胡椒粒 (盅碎) 2茶匙
海鹽 1茶匙

做法：

1.洗淨虎蝦後剪掉蝦頭的尖刺及蝦腳。

去掉蝦腳和蝦頂上的尖刺。(湯致遠攝)

2.把椰青水先煮滾。

3.加入蝦後，以細火煮 10 分鐘至熟即可上碟。

先煲滾椰青手水，放蝦灼熟。(湯致遠攝)

4.預熱乾另一個鍋，放入已盅好白胡椒碎和海鹽，細火炒香一會，

用石盅盅碎白胡椒粒，香氣特別濃郁。(湯致遠攝)

5.擠青檸汁撈勻成醬料，便可與蝦和椰湯汁一起享用。

用乾鍋炒香所有醬料材料。(湯致遠攝)

Tips：

1.家裏如沒有石盅，用電動研磨器也可(不要幼細狀態)，但最好不要用現成的胡椒粉，因太粉末，蘸蝦來吃，口感會稍遜。   

2.用鹽焗雞粉代替海鹽，風味更濃。

記者：郭秀芳

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