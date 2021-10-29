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【過渡房屋】樂善堂改建舊校舍為145個過渡單位　輪候公屋3年以上人士今起可申請

社會 16:08 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

項目將提供145個過渡性房屋單位。申請截止日期為11月30日。（樂善堂提供）

樂善堂社會房屋計劃「樂屋」改建荃灣象山邨學校項目今日（29日）起正式接受申請。項目將提供145個過渡性房屋單位。申請截止日期為11月30日。

項目校舍位於荃灣象山邨，為前荃灣信義學校，於2010年停辦，長遠將改劃為房屋用途。校舍樓高7層，將改建為145個單位，包括47個3人單位、96個4人單位及地下設2個無障礙單位，面積約18至28平方米，每個單位附設洗手間連淋浴間及煮食空間，租期不少於2年。預計受惠人數約500人。

項目基本申請資格為現正輪候公屋3年或以上、或急需社區支援的家庭，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%者優先。租金標準方面，綜援家庭為租金津貼上限；低收入家庭則參考綜援租金津貼，經審查後，合資格家庭可獲租金津貼。

象山邨學校項目獲運輸及房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」撥款逾7千萬港元，資助改建工程費用。在運輸及房屋局過渡性房屋專責小組的牽頭協助下，項目已完成招標工程，並於本年10月開始施工，預計明年第一季竣工，並陸續安排入伙。

樂善堂劉愛詩總幹事表示，樂善堂試行不同模式改裝或推出過渡性房屋，在營運過渡性房屋方面，改建閒置校舍有獨特優勢，包括已備有現存的地基及主體結構，可以節省工程的時間和費用；一般校舍的採光及窗戶很充足，較符合住宅要求；原有設備如升降機、消防系統、電掣櫃等，可維修後重新使用；校舍較多公用空間如有蓋操場，有利於建立共享空間，促進鄰里關係。

劉愛詩續指，象山邨屬早期發展的公屋邨，相信能汲取過往過渡性房屋的經驗，更有效地融洽樂善堂地區資源，例如學校及長者鄰舍服務中心，與受惠家庭舉辦長幼共融活動，發揮協同效應，提供適切的「社區為本」支援服務。

有意申請者可於樂善堂網站下載申請表，或親臨樂善堂總辦事處。填妥的申請表可親身或郵寄至總辦事處，或電郵至「housing@loksintong.org」。

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記者：黃穎津

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