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【水管沉降】西北九龍填海區公屋工程獲准全面復工　指已修訂指標不影響鐵路運作安全

社會 16:21 2021/10/29

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涉事地下水管是荃灣綫太子站至美孚站的車站空調系統一部分。（資料圖片）

政府今日（29日）宣布，西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋發展項目工程獲准全面復工。

當局表示，獨立審查組及港鐵公司已檢查和確認現時有關的鐵路設施安全。機電工程署（機電署）已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的報告，確認鐵路狀況符合安全運作要求。機電署亦確認港鐵公司有嚴謹的監測措施，可繼續確保鐵路運作安全。

當局續稱，獨立審查組並接納房委會建築專業團隊提交的工程分析及修訂圖則，把空調系統地下冷卻水管受影響部分的預設停工沉降指標修訂為六十六毫米。港鐵公司亦已確認經修訂的預設停工指標不會影響有關鐵路的運作安全。經考慮上述意見後，項目工程今天起全面復工。

西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋發展項目的工程，曾因設置在通州街近東京街交匯處的香港鐵路有限公司（港鐵公司）空調系統地下冷卻水管的沉降監測點記錄輕微超逾預設停工指標而於2020年6月29日暫停。

隨後經負責該項目房委會建築專業團隊提交調查報告及作出相應的緩解措施後，獲運輸及房屋局常任秘書長（房屋）辦公室轄下獨立審查組批准於今年2月6日在空調系統地下冷卻水管30米距離以外範圍的工程復工。

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責任編輯：余思嵐

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