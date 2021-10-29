【性侵繼女】六旬繼父性侵年幼繼女受審　以生活費要脅繼女勿揭發事件

67歲建築工人涉於妻子與前夫所生的長女11至15歲期間，多次乘妻子外出時在家中性侵長女，事後又以將長女趕離家中及不再給予她生活費為由，要脅長女勿將事件曝光，工人又曾於幼女8歲那年，於家中非禮幼女，工人被控強姦及企圖強姦等10項控罪，今（29日）於高等法院受審。

涉案被告被控3項強姦罪、1項企圖強姦罪、3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項猥褻侵犯罪，他分別被控於2015年8月22日至2019年12月24日期間，性侵當時年介11至15歲的X，以及於2017年9月1日至2018年1月21日期間，非禮當時8歲的Y。

控方今於開案陳詞中指，本案有部分控罪發生於內地，但性罪行即使發生於內地，亦可於本港法庭審理。控方指出，涉案兩名女童X及Y分別是被告妻子與前夫所生的兩名女兒，一家四口先後曾於內地及香港定居。

首項企圖強姦控罪發生時，當時X年僅11歲，被告於內地汕尾市的寓所內，將X拉入房間內，並脫去自己與X的衣物，對X上下其手，被告又以下體磨擦X的下體，但當時X不肯定被告有否以下體插入其私處。事後，被告曾警告X勿將事件告知母親，否則將不再給予她生活費。

其後，被告又曾多次強姦X，以及強逼X為他口交，被告又曾藉詞要X為他按摩，乘機強逼X觸摸其下體，或藉詞替X塗藥膏時，非禮X的胸部，被告當時更向X表示「買咁多好嘢俾你食，你俾我摸一下都唔得！」

而Y則於7至9歲期間均多次遭被告非禮胸部，控罪所指的一次發生於Y 8歲那年，當時Y於客廳跟被告玩耍，被告卻一邊非禮Y的乳頭，Y感到痛楚，並向在房間內玩手機的X求助但不果。Y坦言當時以為被告與她玩耍，但長大後覺得很羞恥和痛苦。最終X及Y先後向母親揭發被告所作所為，母親多次原諒被告後始報警處理。

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記者︰楊詠渝