【昏迷女童】為植物人天瑜講公主故事唱歌　爸爸︰拼命成為孩子的力量

▲ 6歲天瑜因醫療事故成為植物人，爸爸為愛女講公主故事及唱歌。

6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，周爸爸成立網上關注群組，促涉事醫院作交代，並分享女兒消息。近日爸爸分享一段影片及探望女兒的照片，希望昏迷的女兒聽著爸爸換了新詞的搖籃曲，以及聆聽喜歡的公主故事，可以多些反應有進步。

醫療事故淪為植物人

本港6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約17個月。

▲ 天瑜可以落床。（圖片︰天瑜醫療事故關注組）

爸爸四出頻撲為女兒討回公道，亦很珍惜每一次去醫院探望天瑜的時候。天瑜一直很喜歡卡通迪士尼公主，爸爸昨日（28日）在「天瑜醫療事故關注組」分享探望女兒的狀況，相片見天瑜暫時沒有睡在床上，而是坐著兒童輪椅，呈半躺的狀況，身邊有公仔陪伴，而爸爸跟天瑜讀著圖書《迪士尼公主正向故事集︰智慧的力量》。

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爸爸拼命成為孩子的力量

面對女兒發生醫療事故，太太及大兒子的情緒亦受影響，周爸爸一直努力叫自己堅強，他在帖文有感而發，直言父親並不堅強，只是拼了命想扮演孩子生命中的力量。

身為一個父親，能做的就是盡可能的讓孩子知道：我在妳身邊支持妳！我是妳身邊那一份永遠不會離開的力量！

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搖籃曲加新詞望喚醒女兒

於周二（26日），天瑜爸爸分享了一段影片，昔日他為哄天瑜睡覺，一邊抓背脊一邊哼唱搖籃曲，父女很溫馨。他懷念以前哄女兒睡覺時，都會哼著這首搖籃曲，希望天瑜能快點入睡，但她就總是不肯睡覺，還會跟著爸爸一起哼唱起來。

爸爸將相片集合，搖籃曲加上新詞，希望成為「睡公主」的天瑜可以努力醒過來，「現在為賦上新詞，希望能把你喚醒，到時再跟爸爸一起合唱。」歌詞如下︰

熟睡那公主可否聽到？

迷路了 誰人預告

夢裡可否再遇到？

雲和風 山與草

願能替我轉告

而餘生的美好

是能深深一抱。

網民為天瑜打氣，開心見到天瑜可以落床，相信知道爸爸跟她傾偈、講故事、唱歌一定很開心，希望天瑜可以回家跟哥哥媽媽聽爸爸講故事，鼓勵周氏一家不要放棄，希望可接天瑜回家。爸爸留言表示︰「我們一定不會放棄。十分感謝廣大市民，没想過這麼多人關心天瑜。正從這方面（接回家）努力。」

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責任編輯︰顏紫燕