【網戀騙案】警方破21宗騙案涉款逾910萬　女投資經理遭假機師騙走300萬

▲ 警方破21宗騙案涉款逾910萬，女投資經理遭假機師騙走300萬。

警方為打擊「揾快錢」罪案及網上騙案，一連5日舉行代號「刺風」行動，共偵破21宗網上騙案，拘捕32人，包括12名外傭，案件涉及損失金額約900萬元。被捕32人包括5男27女，年齡介乎19至75歲，5名本地男子和15名本地女子，12非華裔女子，全部均為外籍傭工，其餘任職文員、學生和無業，並無黑社會背景，涉嫌「以欺騙手段取得財產」和「盜竊」罪名，全部被捕人士仍被扣查。

西區警區刑事調查總督察盧健邦表示，關注區內科技罪案，西區刑事部人員展開調查，發現有多個傀儡戶口被不法份子用作清洗犯罪得益，21宗騙案包括網上情緣、電郵、假援交和網上購物騙案，損失共910萬元，每名受害人損失由1,000元至300萬元不等。

其中一宗網上情緣案中，女受害人任職投資經理，在本年初於網上結識一名自稱外籍飛機師的人士，其後發展成網上情侶，經3個月後，騙徒訛稱有名貴禮物送給女受害人，另一名騙徒則假扮物流公司職員，以不同藉口包括清關費和物流費用，誘使女受害人將300萬元現金存入21個本港銀行戶口。

而12名被捕外籍傭工均收取數百至數千元報酬，賣出銀行戶口作洗黑錢，部份戶口已清洗850萬元懷疑犯罪得益。

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記者：蘇文軒、曾秋文