【投訴法官】投訴法官委員會首次開會　裁定對蘇文隆、何俊堯投訴不成立

▲ 司法機構引入兩層架構，處理可跟進的針對法官及司法人員行為的投訴機制。（經濟日報資料圖片）

由終審法院首席法官擔任主席的投訴法官行為諮詢委員會，上月29日召開首次會議，會上討論兩宗分別對主任裁判官蘇文隆，以及裁判官何俊堯的投訴。終審法院首席法官經詳細檢視相關事實和情況後，認為投訴並不成立。

其中有關時任東區法院裁判官何俊堯的投訴，指他早前審理一宗「參與非法集結」案時，曾表示被告人的行為「不算太暴力」，而且坦白承認責任的做法「值得鼓勵」，是發表偏頗及帶有政治傾向的言論，及使公眾誤以為可藉違法甚至暴力的行為表達不同意見。

專責法官小組認為，何俊堯所指的「值得鼓勵」，明顯地是被告人選擇承認控罪的決定，而不是指被告人被定罪的犯罪行為；而「不算太暴力」的說法，是比較另一宗案例，並無表達任何不當或帶有政治傾向的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

至於針對時任粉嶺裁判法院署理主任裁判官蘇文隆的投訴，主要指他在處理劉家棟阻撓警務人員案中，立場偏頗、偏袒警員證人、針對被告人，及定罪的決定及判罰均不合理。

專責法官小組認為，有關投訴欠缺事實基礎，定罪及判刑是否合理不屬於司法行為範疇，即使被告刑期上訴得直，亦不表示主任裁判官有實際或表面偏頗之處，或表達不當、帶有政治傾向的言論。

此外，諮詢委員會認同4宗投訴不獲跟進的結論，指投訴是針對司法決定，又或是重覆投訴。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰楊詠渝