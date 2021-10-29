  • 26°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投訴法官】投訴法官委員會首次開會　裁定對蘇文隆、何俊堯投訴不成立

政治 16:40 2021/10/29

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

司法機構引入兩層架構，處理可跟進的針對法官及司法人員行為的投訴機制。（經濟日報資料圖片）

由終審法院首席法官擔任主席的投訴法官行為諮詢委員會，上月29日召開首次會議，會上討論兩宗分別對主任裁判官蘇文隆，以及裁判官何俊堯的投訴。終審法院首席法官經詳細檢視相關事實和情況後，認為投訴並不成立。

其中有關時任東區法院裁判官何俊堯的投訴，指他早前審理一宗「參與非法集結」案時，曾表示被告人的行為「不算太暴力」，而且坦白承認責任的做法「值得鼓勵」，是發表偏頗及帶有政治傾向的言論，及使公眾誤以為可藉違法甚至暴力的行為表達不同意見。

專責法官小組認為，何俊堯所指的「值得鼓勵」，明顯地是被告人選擇承認控罪的決定，而不是指被告人被定罪的犯罪行為；而「不算太暴力」的說法，是比較另一宗案例，並無表達任何不當或帶有政治傾向的言論，亦沒有表面偏頗的情況。

至於針對時任粉嶺裁判法院署理主任裁判官蘇文隆的投訴，主要指他在處理劉家棟阻撓警務人員案中，立場偏頗、偏袒警員證人、針對被告人，及定罪的決定及判罰均不合理。

專責法官小組認為，有關投訴欠缺事實基礎，定罪及判刑是否合理不屬於司法行為範疇，即使被告刑期上訴得直，亦不表示主任裁判官有實際或表面偏頗之處，或表達不當、帶有政治傾向的言論。

此外，諮詢委員會認同4宗投訴不獲跟進的結論，指投訴是針對司法決定，又或是重覆投訴。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰楊詠渝

相關文章

司法機構擬引兩層投訴法官機制　社會人士不可有政治背景
16:15 2021/05/14
司法機構擬引兩層投訴法官機制　社會人士不可有政治背景
【投訴機制】司法機構投訴兩層機制本月16日運作　委員會包括4名社會人士
15:51 2021/08/02
【投訴機制】司法機構投訴兩層機制本月16日運作　委員會包括4名社會人士
司法機構倡引入兩層法官投訴機制　料今年第三季推行
17:19 2021/05/07
司法機構倡引入兩層法官投訴機制　料今年第三季推行

你可能感興趣

司法機構擬引兩層投訴法官機制　社會人士不可有政治背景
16:15 2021/05/14
司法機構擬引兩層投訴法官機制　社會人士不可有政治背景
【投訴機制】司法機構投訴兩層機制本月16日運作　委員會包括4名社會人士
15:51 2021/08/02
【投訴機制】司法機構投訴兩層機制本月16日運作　委員會包括4名社會人士
司法機構倡引入兩層法官投訴機制　料今年第三季推行
17:19 2021/05/07
司法機構倡引入兩層法官投訴機制　料今年第三季推行
粉嶺 罪行 東區 香港 政治

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
18:31 2021/10/28
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
18:32 2021/10/27
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡