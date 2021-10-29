【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍

▲ 印度一個家庭進食咖哩做晚餐後嘔吐不止，致2人死亡、3人命危。

印度發生一宗人間慘劇，一名媽媽日前為全家烹調咖哩做晚餐，家人在進食後不久開始嘔吐不適，其後送院搶救。事件造成兩人死亡，另有3人仍在搶救中，情況危急，而當地警方正在調查原因。

據《INDIA TV》報道，印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一名女子上周六（23日）為家人煮了一鍋咖哩做晚餐，當中加入了椰菜花及薯仔等材料。在進食半小時後，家人開始出現嘔吐症狀，隨後全家被送院搶救，惟45歲的父親以及最小的6歲兒子宣告不治，另外3名孩子則在醫院搶救中，情況仍然危急。

而媽媽及最小的女兒因未有進食咖哩而倖免於難。警方目前正在調查事件中，初步懷疑是由於咖哩內的椰菜花及薯仔未經正確清洗，殘留農藥，才導致事件發生。

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70%蔬菜樣本殘留農藥 長期攝入可致中毒

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，更可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，要如何洗才最乾淨？

即睇專家教去除蔬果農藥方法：

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台灣亦有專家分享清洗蔬果的秘訣，指出4個錯誤洗菜方法。據林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在TVBS節目《健康2.0》的分享，以下4種東西不宜用來洗菜，否則會愈洗愈不乾淨：

1.洗米水：米可能殘留農藥、蟲卵，若把蔬菜浸泡其中，，反而可能洗不乾淨。

2.小蘇打粉：農藥都是複合型，在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到鹼性農藥，愈洗愈糟糕。

3.醋：在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到酸性農藥。則會更難清洗。

4.鹽：雖然鹽可以讓蟲卵、蛀蟲更易掉落，但同時亦會減低水的清潔力。有農業藥物毒物試驗所發現，若用鹽洗菜，反而更易令農藥進入蔬果裡面。

同場加映：【15款最少殘留農藥的蔬果名單】及【12款最多殘留農藥蔬果】

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責任編輯：羅嘉欣