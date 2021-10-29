  • 25°C
香港時間 : 20211029日 (週五) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人間慘劇】全家食咖哩後狂嘔2死3命危　疑烹調疏忽一個重要步驟惹禍

食用安全 17:50 2021/10/29

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

印度一個家庭進食咖哩做晚餐後嘔吐不止，致2人死亡、3人命危。

印度發生一宗人間慘劇，一名媽媽日前為全家烹調咖哩做晚餐，家人在進食後不久開始嘔吐不適，其後送院搶救。事件造成兩人死亡，另有3人仍在搶救中，情況危急，而當地警方正在調查原因。

據《INDIA TV》報道，印度北方邦法魯卡巴德縣（Farrukhabad）一名女子上周六（23日）為家人煮了一鍋咖哩做晚餐，當中加入了椰菜花及薯仔等材料。在進食半小時後，家人開始出現嘔吐症狀，隨後全家被送院搶救，惟45歲的父親以及最小的6歲兒子宣告不治，另外3名孩子則在醫院搶救中，情況仍然危急。

而媽媽及最小的女兒因未有進食咖哩而倖免於難。警方目前正在調查事件中，初步懷疑是由於咖哩內的椰菜花及薯仔未經正確清洗，殘留農藥，才導致事件發生。

最新影片：失去摯友為人生最大傷痛　林二汶：我沒給自己傷心時限

70%蔬菜樣本殘留農藥　長期攝入可致中毒

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官；部分除害劑被人體吸入，更可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。到底清洗不同蔬菜，要如何洗才最乾淨？

即睇專家教去除蔬果農藥方法：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

台灣亦有專家分享清洗蔬果的秘訣，指出4個錯誤洗菜方法。據林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在TVBS節目《健康2.0》的分享，以下4種東西不宜用來洗菜，否則會愈洗愈不乾淨：

  • 1.洗米水：米可能殘留農藥、蟲卵，若把蔬菜浸泡其中，，反而可能洗不乾淨。
  • 2.小蘇打粉：農藥都是複合型，在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到鹼性農藥，愈洗愈糟糕。
  • 3.醋：在洗菜過程中添加小蘇打粉，若接觸到酸性農藥。則會更難清洗。
  • 4.鹽：雖然鹽可以讓蟲卵、蛀蟲更易掉落，但同時亦會減低水的清潔力。有農業藥物毒物試驗所發現，若用鹽洗菜，反而更易令農藥進入蔬果裡面。

同場加映：【15款最少殘留農藥的蔬果名單】及【12款最多殘留農藥蔬果】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片：轉季天氣易誘發鼻敏感　中醫教茶療及穴位紓緩

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 網絡熱話 農藥 印度

最高瀏覽

【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
17:41 2021/10/27
【重男輕女】外父迫改裝修生仔辱罵孫女蝕本貨　港爸發火趕客：女兒是我命根
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
18:31 2021/10/28
【道路安全】司機疑戴《魷魚遊戲》頭套駕駛惹爭議　新巴城巴：涉事巴士並非營運中
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡
18:32 2021/10/27
【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡