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【對得起自己】陳柏宇力邀姜皓文拍MV　葉巧琳黃妍被黑仔演技懾服

娛樂 16:49 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳柏宇MV另有葉巧琳、黃妍演出。

陳柏宇（Jason）將於12月舉行第二次個唱《陳柏宇Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum》 ，今日新歌《對得起自己》亦正是Jason努力奮鬥的信念延伸。

為了突出《對得起自己》內容，MV最近找來姜皓文（黑仔）特別演出、另外還有葉巧琳（Mischa）及黃妍（Cath）參與其中。MV是關於一個潦倒爸爸（姜皓文 飾）跟女兒重拾溫情的故事。

黑仔指今次是被歌名《對得起自己》及MV的劇本吸引，答允參與演出，他說：「聽個歌名已經好有正能量，是一個好勵志題目，我向來對勵志故事感興趣，睇埋劇本就覺得好啱我去演。」

葉巧琳黃妍演出。

黑仔的演技爐火純青，擁有懾人的魅力，扮演前妻的Mischa也表示：「其中有一個鏡頭我要逃避黑哥嘅目光，其實我真的被他眼神帶入戲，條件反射擰轉頭。」客串扮演老師的Cath也讚嘆：「黑哥三兩下散手已經演到導演要求，好厲害！」

Jason就欠了點緣份，因為他只有穿插在MV中獻唱的鏡頭，不過他在黑仔拍攝MV當日也有去探班，感謝對方參與演出，他說：「好開心搵到黑哥做男主角，喺拍攝現場即時睇到出嚟效果係點，當然好滿意啦！因為佢嘅演技真係好犀利，雖然今次唔可以同框演出，但都好榮幸有佢喺我嘅MV出現。」

黑仔做潦倒爸爸。

在工作上黑仔與Jason從未有正式合作機會，但二人數年前已認識，黑仔說：「我以前同Jason係喺同一間健身房做Gym，當時有人話我知佢就係唱歌嘅Jason陳柏宇，當時嘅第一印象就係佢好勤力！因為我本身都算勤力隔日去做Gym，但佢係日日去做！所以佢俾我感覺係好有正能量嘅一位歌手。」

黑仔表示，一位如此正面的歌手開Show，必定會為演唱會而去盡，但他也鼓勵Jason道：「記住要為自己而奮鬥，對得起觀眾，對得起自己，做場Good Show就夠了。」

同場加映：林秀怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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