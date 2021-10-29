【離譜老師】學生午睡遭膠紙固定惹家長不滿　幼兒園解釋：為免小朋友踢被冷親　

▲ 一間幼兒園的老師用膠紙固定小朋友被鋪，引來家長不滿。

全日制幼稚園設有午睡時間，讓學童稍為休息。內地一間幼兒園就在午睡時間發生令人爭議的事件，有老師用膠紙固定小朋友被鋪，避免他們亂動，引來家長不滿，甚至要求辭退涉事老師。事後幼兒園相關人員解釋，老師的舉動只是為免小朋友因踢被而著涼。

老師疑用腳壓學生玩手機

綜合內地傳媒報道，近日四川綿陽市一間幼兒園的監視器片段傳開，監視器畫面顯示時間為本周二（26日）中午12時半左右。當時正值學生午睡時間，課室裡約有10張小床，每張床上都有一個學生，有學生蓋上被子睡覺，也有人躺在床上休息，有老師在旁哄睡。

在課室的一個角落，有兩名老師背著監視器，蹲在一個小床邊，好像在擺弄一些東西。之後其中一名老師坐在小床邊，看似將雙腳壓在床上的女童身上，再拿出手機玩。

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女童被包裹 被鋪纏膠紙

另一段片段可見，該名3歲多的女童遭老師用粉紅色卡通被子包裹，而被子上分別纏有3條透明膠紙。女童全身被包裹得緊緊的，只是露出頭部。

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事件曝光後，涉事幼兒園於本周三（27日）發表聲明，稱該名女童剛入園不久，還未習慣幼兒園規則。加上她好動，「經常爬起來又躺下」，老師擔心她在午睡時會不斷踢被子而感冒，才會想辦法在孩子不受到傷害，也不影響孩子的情緒下，把被子固定一下。

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家長要求辭退涉事老師

至於老師用腳壓住女童，園方解釋老師當時的腳是彎曲的，腳跟靠在牆上而沒有壓到女童。聲明指出老師的處理方式不恰當，未有預先與家長溝通，造成了不必要的誤會。

不過，女童的家長稱，女兒睡醒後一直哭鬧，事件對她的心靈造成傷害，不接納園方的解釋，更要求園方書面道歉及辭退涉事的兩名老師。有網民認為，老師的行為不當，更有虐兒之嫌，不配為人師表。

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責任編輯：王明芳