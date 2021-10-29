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【天然能源】 全球天然燃料上漲　黃錦星：正分析及審視明年電價調整

社會 17:04 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

黃錦星說，正分析及審視明年電價調整 。（馮漢柱攝）

近月天然氣價格上漲，全球電價壓力增加，環境局局長黃錦星出席活動時表示，每年年底透過兩電申請去審視該年的電費調整，現時已收到初步數據，正在分析中，有結果會適時公布。

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特首林鄭月娥與環境局局長於今（29日）出席碳中和夥伴啓動禮，環境局局長黃錦星出席活動後見記者時表示，好高興有60多間企業、機構參與是次碳中和夥伴計劃，構思上是政府以身作則，盡力減碳，亦聯同數十間企業企業於自己範疇內做好減碳工作，共同達致碳心和目標，支持綠色經濟發展、綠色運輸、減費，明年4月減碳藍圖計劃，屆時會公布資訊。

被問到有關電價問題，黃錦星回應指，每年年底透過兩電申請去審視該年的電費調整，現時已收到初步數據，正在分析中，有結果會適時公布。他指，鑑於現時全球燃料價格上漲，「確實係有壓力」，惟見到亞洲及歐洲有地方出現燃料供應不穩定情況，故電價要合理，同時亦需考慮電力供應的可靠性，且要提供環保效能，強調會謹慎審視每年的電價調整。

他又提到，港府多年前已鼓勵使用潔淨能源，並向每個家庭平均每月補貼50元電費紓緩金，相信有紓緩作用。

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記者：洪芷晴

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