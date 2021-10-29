樂齡科技博覽周四舉行　設防跌及運動展館　籲關顧長者及殘疾人士健康

抗疫接近兩年，社會各界都在努力適應疫情帶來的「新常態」，除了成年人要實踐工作防疫措施，小朋友面對網上學習模式外，長者及殘疾人士的健康也不容忽視，尤其是他們屬於被感染的高危群體，社交和活動機會大大減少，身心面對多重壓力，需要更多的關顧和支援。

由香港特區政府和社聯合辦的「第五屆樂齡科技博覽暨高峰會（GIES）」以公眾博覽會的形式推廣以樂齡科技產品及服務關顧長者及殘疾人士的身心需要。博覽會將於11月3日至6日在香港會議展覽中心舉行，今年有160多個參展單位，展出超過600款來自30多個國家及地區的樂齡科技產品及應用方案，活動亦設有四大特色主題館，展示樂齡科技如何支援各方面的生活。

四大主題展區 多面向公眾活動

是次博覽會場內將有四大主題館，包括「跌倒預防及偵測」、「互動體驗運動場」、「智慧城市 優質服務」及「樂齡美食市集」。此外，亦於活動期間舉行一系列特色活動及公眾講座，如復康科技普及運動日、輪椅籃球示範和「食得喜」樂齡美食烹飪大賽2021頒獎典禮等，不但可認識樂齡科技資訊，亦適合一家大小一同參觀及試玩。

長者跌倒可大可小 認清防跌三步曲



香港家居環境狹窄，物品囤積過多容易絆腳，所以長者跌倒個案可謂非常普遍。老人家跌倒實屬「可大可小」——輕則骨折受傷、嚴重者可能失救致死。「跌倒預防及偵測」作為博覽會當中的重要主題，希望令長者及照顧者更加了解「防跌三步曲」——包括要小心評估及提防環境陷阱；奉行健康生活模式，多做強化肌肉及伸展類運動；以及善用枴杖、助行器等輔助器具或跌倒事故偵測系統；而作為家人及社會服務機構，則應注意及早為長者進行評估、訓練及監測，減低跌倒風險，預防勝於治療。

展館將介紹分別在院舍及家居環境當中適用的跌倒風險評估、防跌訓練及跌倒事故偵測的產品等，還會提供揀選產品時需要考量和注意的重點；大家而可在現場進行測試，評估跌倒風險，更全面了解預防跌倒的重要性。

▲ 參觀人士可即場試用跌倒風險評估、防跌訓練及跌倒事故偵測的產品。

互動體驗運動場 親身試玩樂趣多



對於長者及殘疾人士而言，適量的運動可謂非常重要。然而，在疫情之下，他們的日常運動變得不再簡單：從前院舍的集體運動，今日都未必可行，幸而科技在此時可以大派用場。

不同於市面上玩樂性質主導的電子遊戲運動，樂齡運動器材具有監測功能，能協助用家在運動時避免太過激烈；另外，系統亦幫助機構較容易安排運動訓練，甚至舉辦跨單位的大型運動會，打破空間、天氣等局限，從而推動樂齡運動普及化，有助長者及殘疾人士的身心健康。展館內提供多項科技運動器材，包括單車、滑雪、標槍等，還有輪椅運動項目，包括輪椅籃球和輪椅劍擊等，讓公眾即場試玩。

智慧城市優質服務及樂齡美食市場



以上兩大主題展館之外，博覽會亦設「智慧城市 優質服務」展區，讓公眾親身接觸仍在研發階段的樂齡科技產品或概念，為研發機構提供意見。至於以歐洲市集為概念的「樂齡美食市場」，可一邊認識照護食，一邊感受外遊的喜悅。

▲ 「樂齡美食市場」的照護食種類十分多元化，令人大開眼界。

除了以上的精彩內容之外，博覽會亦展示各式各樣的樂齡科技產品，如以下兩款專門協助柏金遜病患者及照顧者的出行輔助工具：

▲ 為柏金遜病患者設計的二合一輪椅助行車。

可轉換成輕便輪椅或助行車，特有專為柏金遜病患者設計的功能，利用激光把提示綫投射到地板上來引導步幅，車身的節拍器及手柄的振動節奏則可協助調節步速，協助柏金遜病患者能夠更容易掌握步行的節奏。

▲ 電動助推輪椅

由照顧者控制的電動助推輪椅，既可以手動推動，也可以電動助推，減輕了對照顧者的疲勞和傷害，並設有安全制動裝置及電子防傾倒，以確保使用安全。

雲集實用護理資訊、樂齡科技體驗及輕鬆消閒於一身的「樂齡科技博覽暨高峰會」，絕對適合一家大小一同參與、前往感受家庭樂的好選擇。

樂齡科技博覽暨高峰會（GIES）2021

地點：灣仔香港會議展覽中心展覽廳1A-C

開放時間：（免費入場）

11月3日（星期三） 11:00–18:00

11月4日至5日（星期四至五） 10:00–18:00

11月6日（星期六） 10:00–17:00

* 最後入場時間為每日閉館前30分鐘

大會網站：gies.hk



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