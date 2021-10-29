【死因研訊】孕婦催生後出血亡被裁死於不幸　丈夫聞判後痛哭

▲ 死者丈夫鍾德寧（右）於庭外指，自己滿意是次裁決，當中的8項建議給予家屬滿意的答案。（梁錦麟攝）

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治。死因庭日前展開研訊，陪審團今（28日）裁定死者死於不幸。死者丈夫指，自己滿意是次裁決，因為當中得出的8項建議，有部分是來自家屬提問，這給予了家屬一個滿意的答案。

死者梁金笑（終年33歲）今被裁定死於不幸，其丈夫鍾德寧聞判後痛哭不已，裁判官安慰死者丈夫指，安慰希望他能早日走出失去太太的陰霾。明白死者丈夫的傷痛，希望他不要壓抑傷痛，可多與女兒提及死者的偉大，以及生前事情。

鍾於庭外形容上述裁判官的說話感動，並指現時女兒已開始長大，知道媽媽已經不在，但自己都會對女兒說，媽媽雖然不在，但仍會很愛錫她，鍾亦會向女兒提及媽媽的好處。

鍾又指，自己滿意是次裁決，因為當中得出的8項建議，有部份是來自家屬提問，這給予了家屬一個滿意的答案。鍾續指，這5年的道路十分艱難，很感激勞子僖及鄺沃林教授的報告，令鍾在為太太追尋公義的道路上得到曙光。

鍾再指，陪審團建議統一使用催生素的指引，使他印象最深刻，因為在法庭中其中1個爭拗點是催生素的使用。被問到會否要求醫院道歉，及追討賠償時，鍾指有關的後續事項將會交由律師處理。

與鍾一同旁聽的社區組織協會幹事彭鴻昌指，裁判官引導的言詞全面及合理，證人作供亦分析出在制度上有改善的空間。彭滿意上述建議，並指希望所有醫院就今次事件，在使用催生素、真空吸引術時引以為鑑。彭又希望醫管局就上述8項建議認真思考。

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記者：梁錦麟