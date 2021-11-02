【本地遊】免費手機App聲音導航　細聽香港社區小故事　

▲ Freddy振示，Storius這個旅遊導賞App的誕生，令人人可以不受時間地點所限，享受到自由及具深度的探索。

疫情下開關遙遙無期，港人在這一兩年，已漸習慣在香港尋找一些新意思，當中包括參加各種本地導賞團。一個由港人有份參與研發的旅遊App－Storius，推廣智能旅遊，用科技將手機變成的導遊，帶領我們遊走香港各大社區，探索有趣又具啟發的故事。

今日人人智能手機不離手，各種應用程式為我們帶來方便以外，更有一些全新的體驗。剛剛新鮮上架的Storius，是一個嶄新的旅遊App，內裏有不同人士錄製的語音導賞，讓旅客可以一App在手，就能四處聆聽每個旅遊景點背後的小故事。

▲ 羅偉鴻（Freddy）引入景點聲音導航，放在Storius App上，免費讓人收聽。（張頌婷攝）

疫情而生旅遊App

Storius的創辦人之一羅偉鴻（Freddy）稱：

我們的構思因疫情而起，疫情令港人不能出遊，留在港甚麼也不能做，連基本的食買玩也無心情。早前不少本地導賞團也取消，即使有網上虛擬團，但利用Zoom去取代實體團始終缺乏臨場感，觀光是應該親身感受，去用眼睛去看、用耳朵去聽，於是我們就思考有沒有方法可以解決。

實體的導賞團也有一定的限制，他認為要做一個成功的導賞團不容易，人數太多太少也會影響體驗及氣氛。時間長短、地點路綫等亦要充分考慮，很難完全遷就到所有人；還有步行的節奏、導賞的語言，甚至是導遊的知識及質素等等其他因素。Storius就因而誕生，令人人可以不受時間地點所限，享受到自由及具深度的探索。

▲ Freddy深知導賞團有一定限制，最終目的希望遊人可以憑App自行去深度遊。（張頌婷攝）

長春社及專家聲演

Storius App獲數碼港培育計劃資助、香港理工大學InnoHub支援，在iOS及Android上均可免費下載使用。只要登記成為用戶，即可在地圖上收聽各區的聲音導賞。現時在香港地區共有大約有300多個錄音，包括灣仔、中環及尖沙咀等，內容涉及歷史古迹、宗教及社區等，如深水埗無家者社區導賞，就是在觀光以外，一些較有深度的話題。

而背後提供資料及錄音的，都並非一般素人。Freddy與不同機構合作，請來有分量的學者及專家，為App提供充實豐富的故事，當中包括長春社文化古蹟資源中心（CACHe）、旅遊寫作人及天主教區等，又請來建築系的學生作說明講解，部分錄音更有粵語、英文及普通話3種語言可選，外地旅客或本地人能自行挑選。

▲ Storius為香港一間初創公司，創辦團隊有多年跨文化教育經驗，更請來一班年輕人幫忙協助導賞及參與開發。（張頌婷攝）

香港外國均有故事

長春社文化古蹟資源中心執行總監梁梓豪表示，希望透過今次與Storius的合作，能讓香港人，甚至世界各地的人打破地域、語言障礙，深入地認識香港古迹和她們的故事。現時有藍屋到星街的灣仔導賞、天主教區介紹鹽田梓、深水埗無家者社區導賞及太古昔日纜車徑等。

Storius視野不止停留在香港，他們在全球多個國家都有人參與其中，港人熱門旅遊地如日本、台灣、韓國，甚至更遙遠的歐洲、南美、中東，總數有過千個故事。屆時加入在App中，就可以憑App旅遊，由當地人介紹最地道有趣的景點。

實體結合語音導賞

Freddy創辦Storius的原意，本是希望用戶可以利用App上的地圖，自行去發掘社區的小故事。現時團隊也希望有更多人認識並試行一些實體團結合語音導賞，因此上星期日試辦首個免費中環導賞，帶領參加者邊行邊聽，並示範如何使用，同時讓他們團隊理解App的不足，解決遇到的問題。

導賞團在中環皇后像廣場出發，這個港人熟悉的地標，相信沒有太多人認識背後的典故，聽着錄音就能了解清楚。隔離的和平紀念碑，由長春社文化古蹟資源中心介紹，另外還有文華東方酒店、終審法院大樓等，每段錄音長約兩至三分鐘，清晰易明。如不想花時間聽，導賞亦有文字稿，可以即時閱讀。

▲ 長春社文化古迹資源中心以「古迹留聲機」項目，提供了100個香港古迹小故事給Storius。（張頌婷攝）

中環景點詳細介紹

中環是香港的金融中心，當然不能不提各銀行總行，來到中國銀行大廈時，更特別與中銀大廈作比較。除了介紹建築特色外，亦特別提及關於風水的冷知識，導遊亦講解門外的石獅的由來。談及滙豐銀行總行大廈時，提及到佔領華爾街、金融海嘯等歷史事件，令整個體驗感覺更為貼身。

之後一段就是政府及歷史古迹之路，經皇后大道中來到舊中區政府合署，認識政府山一帶；還有都爹利街石階及煤氣路燈，除了聯繫到電影《金枝玉葉》及《喜劇之王》在此取景，更詳細講解了2018年山竹襲港，古蹟辦修復石階及煤氣路燈的經過，更有趣味。沿路經過藝穗會、會督府等建築物，在文化、宗教層面更了解中環及香港。

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同步發展海外市場

位於堅道明愛大廈後方的聖母無原罪主教座堂，亦是較少人知道的一級歷史建築。錄音中介紹了重要的歷史變遷、建築風格等，如有興趣繼續發掘宗教地標，附近還有香港最古老的清真寺─些利街回教清真禮拜堂，有簡單的語音講解。

最後來到大館作為導賞團的尾站，這個近年人所共知的的活化地標，除了著名的建築群，亦有大量細節值得觀賞。兩段語音導賞提及到檢閱廣場的芒果樹，亦建議遊人走進昔日的監倉中，感受當囚犯的滋味。在導賞輔助下，比起自己漫無目的地閒逛參觀，能對景點有更深入的認識。

Storius現在仍是試用版本，因此App介面及使用上，仍有進步空間。Freddy稱今次只是一個簡單的示範，未來會陸續加入更多不同的景點，亦會進行更多活動和導賞，並將海外的錄音也放在App內。讓港人在外地旅遊時，都可以透過Storius，讓本地人帶領遊覽世界各地。

▲ Storius的錄音遍布世界各地，未來將會陸續加入App中。（張頌婷攝）

記者：張頌婷