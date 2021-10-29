【尋元記】DSE狀元光環背後陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

▲ 陳曉汶做動物義工，走出情緒低谷，未來希望為動物權益出一分力。

每年DSE放榜，狀元都是鎂光燈下的主角。不過，光環背後卻有可能是沉重的壓力。2018年DSE狀元陳曉汶（Monica）中學克服抑鬱症在文憑試憑佳績考入醫學院，卻在大學面臨新環境時再度陷入情緒困擾，需休學重整人生，慶幸靠著動物義工活動和領養的貓貓，把她從谷底拉上來，最終她決定轉科攻讀獸醫，盼為動物權益出一分力。

畢業於將軍澳官立中學的Monica，2018年文憑試放榜考獲6科5**，其後通識科覆核成功，「升呢」成為7科5**狀元。Monica一向成績優異，在學校辯論隊和田徑都有出色表現，經常代表學校出賽，而且被人感覺性格樂天，經常笑臉迎人。

▲ Monica中學時曾因抑鬱，多次自殘，甚至想輕生。（程志遠攝）

高中患抑鬱

不過，自升上中四後，Monica情緒卻陷入低落狀態，不斷否定自己，甚至出現自殘和自殺傾向。有一次班主任到課室上課時找不到她，驚覺她走上了天台，班主任十分擔心她，每天都花很多時間輔導她，並勸導她去求醫，最終確診患上抑鬱症。

其實唔完全係讀書壓力，我覺得同我性格有關，我係一個完美主義同感性嘅人，會放大好多情緒，好介意身邊嘅人點睇我，讀書唔理想我都會放大件事，令我每一方面都有好大壓力。

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考入醫學院

慶幸在藥物幫助下，Monica情況大有好轉，她亦調節自己的作息，無論返學或放假都堅持早睡早起，到自修室溫習，有了規律，身體和心靈都變得健康。Monica最初隱瞞家人偷偷求醫，直至父母無意看到醫院寄來的信，他們從震驚到接受，並給予Monica生活上的協調，給予她更多私人空間，聆聽及陪伴她。

最終，Monica克服抑鬱，更當上了DSE狀元，並與大部分狀元一樣，入讀香港大學醫學院。然而，在入學第一學期，Monica面對一個新的教學環境、一群新的同學和一個完全不同的學習模式，令她不知所措，導致抑鬱復發，最終需要休學半年。

▲ 貓貓喜歡黏著Monica。（程志遠攝）

做動物義工後轉讀獸醫

這次，把Monica從谷底拉上來的，是當動物義工的經歷和家中的貓貓。在休學期間，她跟朋友一起做流浪貓義工，幫貓貓絕育、餵食等。其後，有朋友因家中不許養貓，她就把對方的貓貓帶回家。本身家中已養有狗狗和烏龜，Monica形容，家中變成「動物園」。而貓貓非常窩心，每當她失落難過時，貓貓就會黏在身旁，用肉球幫她按摩，

我感受到被需要，有時離開屋企幾日，一回家佢就好大反應，好似質問我去咗邊。

熱愛動物的Monica，其後從港大醫學院退學，申請報讀香港城市大學的獸醫課程。她坦言，過程中有不少掙扎，因在主流思想下，狀元必定是讀神科，而她卻捨棄神科選報一個新科目，曾擔心旁人如何看待她，後來她卻想通了。

人嘅社交圈子不停轉變，一兩年後身邊嘅人可能已經唔同，唯一不變嘅係我會繼續追求自己嘅目標。

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盼建立動物資料庫

轉科後，Monica有機會接觸不同動物，包括馬、羊駝、雞等，由於是小班教學，校方會支援學生做不同嘗試，而Monica亦獲得賞識，被推薦參加獎學金計劃。其中，她在今年獲得青協舉辦的「創新科技獎學金」2021，Monica表示，自己除了學習獸醫醫學知識，亦希望學習大數據、政策制訂等。

她早前跟創新科技獎學參加國際研討會，當中學習到創新和生物科技的知識，她認為，現時的動物醫療系統並未完善，希望可以推動本港設立動物健康資料庫，

如果有個數據庫可以連繫所有事，我們可以從中提取數據去分析，知道更多疾病資料，更能夠保障動物健康。

▲ Monica現時與抑鬱症共存。（程志遠攝）

Monica表示，未來希望能繼續讀書，研究動物公共衞生及流行病學。她坦言，現時仍要服藥控制抑鬱，但都不斷調節自我，參加不同活動，亦有空間時間讓自己平靜，希望未來可以減少藥物劑量。她又鼓勵年輕人，不怕多花點時間想想自己真正喜歡甚麼，例如用休學年（gap year）去做不同嘗試，

嗰個停頓如果可以俾你重新定位，係好值得，之後你會發現一兩年只係你人生好少部分。

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記者：林愛娜