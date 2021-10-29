【立法會選舉】聶德權：今屆改為指派同事擔任選舉工作人員　不履行或缺勤者按紀律機制跟進

▲ 公務員事務局局長聶德權今日向全體公務員發信，指有別於以往由公務員自行報名，今次改為指派同事擔任選舉工作人員。（經濟日報資料圖片）

立法會選舉將於12月19日舉行，公務員事務局局長聶德權今日向全體公務員發信，指有別於以往由公務員自行報名，今次改為指派同事擔任選舉工作人員，不履行有關工作或未獲批准缺勤者，將被按照紀律機制跟進。

聶德權在信件中表示，今次的立法會換屆選舉，是完善選舉制度後的第二場選舉，而公務員隊伍作為特區政府骨幹，肩負貫徹落實「一國兩制」責任，因此公務員擔任選舉工作，讓立法會選舉可順利進行，是責無旁貸。

聶德權透露，選舉事務處會由今天起陸續發出委任函，亦會安排公務員出席相關的簡介會和訓練。他又表明，若有個別同事未履行有關工作，或在投票日當天在未獲批准下缺勤，選舉事務處會轉介個案予其所屬部門，按紀律機制作出跟進。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰胡偉明