【慎吃止痛藥】女子經痛狂吞5粒日本止痛神藥　布洛芬成分致胃部出血穿15個窿

▲ 一名女子因經痛狂吞5粒日本止痛神藥，結果導致胃部出血、穿孔。

止痛藥不能亂吃。台灣有腸胃科醫生分享病例指，一名35歲女子因為經痛，服用一款日本止痛「神藥」，一吃就吃了4、5顆，結果導致胃部出血，並破了15個洞孔。醫生提醒，這類止痛藥十分傷胃，不能隨便亂吃。

台灣腸胃科醫生蕭敦仁在當地節目《醫師好辣》中指出，該名女子在疫情前去日本旅行，在藥妝店買了有「日本神藥」之稱的止痛藥，是含有「布洛芬」（Ibuprofen）成分的非類固醇消炎止痛藥。她平時經痛，也會服用一兩顆這款藥止痛，但未必會吃胃藥。

後來，有次因經痛痛得厲害，她吃一顆後發現沒效，於是繼續吃，總共吃了4、5顆。患者表示，原本下腹疼痛，但痛楚漸漸延伸至上腹，甚至胃部也在痛，遂向腸胃科醫生求診。經檢查後，發現她胃部出血，並破了15個洞。

蕭醫生指出，患者服用的非類固醇消炎止痛藥含有「布洛芬」成分，是非常傷胃的。它並非直接傷及胃壁，但是吃下去後會令胃黏液層不見了，他形容「胃酸啪啪啪地好像散彈槍般打下去，所以一次會破10幾個洞」。他表示，吃這類止痛藥時，服用一般胃藥是顧不住的。

健康台最新影片推介：失去摯友為人生最大傷痛 林二汶：我沒給自己傷心時限

藥劑師：布洛芬削弱胃壁黏膜功用

香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華曾受訪表示，「布洛芬」會削弱胃壁黏膜的功用，或致胃潰瘍，以及有機會令腎功能受損。雖然藥物有副作用，但在權衡利弊之下，藥物仍適合病人服用，但需視乎個別情況，可加上其他藥物中和：

如服含「布洛芬」的止痛藥引致胃痛，病人可加服胃藥中和，且此類止痛藥不可連續服用超過兩星期。

外國曾有研究指出，「布洛芬」可影響年青男性睾丸功能，降低生育能力。蘇曜華就表示，布洛芬可抑制體內前列腺素，達到鎮痛效果，惟需大量及長期服用才有可能對男性睾丸細胞有害，造成睾丸功能失調，影響生育能力，認為市民不用太擔心。

健康台最新影片推介：轉季天氣易誘發鼻敏感 中醫教茶療及穴位紓緩

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣