【KO頸痛】長期用電腦手機致退化性頸椎　醫生一招睡眠建議低成本紓緩頸痛

▲ 頸痛是都市人通病。

頸痛似乎已成為很多香港人生活的一部分。長時間使用電腦和低頭玩手機是成因之一。

正常的頸椎生理弧度不見了，隨之而來的是頸後深層肌肉緊張 (如肩胛提肌) 拉直了頸椎。所說的都是由於長期低頭屈曲 (Flexion) 而導致頸椎往後伸展 (Extension) 能力減弱。接著歲月神偷把椎間盤的水吸乾，椎間盤受壓而往後凸出，出現擠壓脊髓和神經線等退化性問題。

正常人頸椎Extension有90度，而有退化性頸椎患者只有70至80度伸展。我屬於後者。日常減少低頭和伸展性的頸部運動是可以改善頸椎弧度的。

這類型患者起床時常常都會感到頸痛和肌肉繃緊。長期頸痛的我試過很多不同類型的枕頭，它們都有一個共通點就是起床時我都會感到頸痛，只是程度有所不同而已。直到最近我聽從朋友的建議選用捲起的毛巾代替枕頭。

▲ 只需將一條毛巾捲成長條形，代替枕頭墊在後頸位置，就可紓緩頸痛。

做法很簡單，只需要把一條較大的毛巾捲成長條形然後墊在後頸位置，後腦則直接睡在墊褥上。這樣頸部便會往後微微伸展，保持頸椎生理弧度。成果顯著，我只是試了一晚起床後便沒有再出現頸痛的情況。

身邊數個30至40多歲的朋友試過布枕頭都認為頸緊膊痛情況明顯改善。有些人喜歡側睡，毛巾需要捲得較厚。如果仰臥，毛巾捲可以較薄。後來詢問相關專業人士都認同捲毛巾枕是一個有較的頸痛治療輔助。我非常感謝告訴我這方法的人，並希望把這方法跟有相關問題的朋友分享。

頸痛嚴重當然需要睇醫生。MRI或X光是檢查該部位的首選。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「頸痛適用的布捲枕」