【情迷大口仔】香港忠粉分享30年大口仔極罕珍藏　家儲逾萬件藏品獲作者親筆簽名畫

▲ Anna一屋大口仔珍藏，這裡只是逾萬件收藏中的冰山一角，右為大口仔作者島末彰子的親筆簽名畫。

大口仔（Minna no Tabo）是日本Sanrio旗下一個卡通形象，由島末彰子於1983年開始設計。笑容滿臉、一派樂天的大口仔，擁有不少忠實粉絲，今次訪問的香港忠粉Anna，把30多年來的罕有藏品與讀者分享，彌足珍貴，難得一見。

Anna是徹頭徹尾的大口仔忠粉，連網名都叫做Tabo Gako可見一斑。她買的第一件大口仔產品是一把紅色間尺，時為1990年，這把間尺一直伴著她讀書，直至大學時有一日，她整個書包被偷，這極具意義的東西也同時失去。

▲ Anna自己用零用錢買的第一件大口仔產品，1990年日本製間尺。（被訪者提供）

長大後，她不斷尋找這間尺的銷售渠道，但奇貨可居，幾年後間尺已炒至幾百元。「因為實在太害怕再失去這把間尺，一見到就買，這些年多同款間尺已買20幾把，也會放在不同地方，家中有、公司有，連朋友家中也有，以防萬一。」

逾萬件藏品

無收入的學生年代，Anna買大口仔產品都是靠千辛萬苦儲錢，舊品有時更會被炒至高價。她曾為買一個拍手會行的大口仔公仔，索價$3,800，對仍在求學的她而言是天價，不時到玩具店張望，瘋狂做暑期工和替學生補習賺錢，求神拜佛期間不要被人買去，幸獲店主為她留貨，感激對方滿有人情味。

▲ 全套北海道拓殖銀行錢罌及其他早年膠公仔，屬經典收藏之一，不少粉絲視收集全套為其中一個心願達成的指標。（被訪者提供）

她最喜歡早期的大口仔產品，尤其是1988至1990年代的產品。「很愛早期綫條簡單的大口仔，畫法有點粗糙，筆觸很有生命力也滿有心思。」Anna出來工作後陸續搜購早年產品，凡推出的新產品，有些會買齊兩套，一套儲一套用，珍藏中以日本版她最喜歡。粗略估計，她收藏的大口仔產品逾萬件，除家中到處可見大口仔蹤影外，她還租用了兩個迷你倉放置心頭好。

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獲作者親筆簽名畫

日本Sanrio Puroland是旗下卡通人物大本營，順理成章是Anna的朝聖地方。惟去過兩次，可惜都與扮演大口仔的卡通人物緣慳一面，唯有與場內有大口仔布置的地方拍照。除日本、香港，泰國也推出不少大口仔產品。「那次去泰國旅行都好瘋狂，見到有大口仔膠箱、電風扇統統買下來，寄艙超晒磅，好誇張。」

▲ 今年9月參加Sanrio的綫上特別活動，由作者島末彰子親自挑選5名得獎者，Anna勝出並獲贈親筆簽名畫及回覆留言，令她感動萬分。（被訪者提供）

Anna曾兩次獲贈大口仔原作者島末彰子的親筆簽名畫，一次是參與一間銀行信用卡發布會，另一次是今年9月參加Sanrio的網上特別活動，粉絲講出喜愛大口仔的原因，由島末彰子親自挑選5名得獎者，Anna幸運獲勝。

最瘋狂行徑

要數她最瘋狂蒐集心頭好的行徑，是2014年一大型電器連鎖店推出買特定電器贈送大口仔系列產品，Anna仿如代言人，囑親友、同學到此連鎖店買電器、把贈品轉贈轉售給她外，更「出位」是在電器店前「守株待兔」：「見到有顧客買電器，都會膽粗粗上前問他可否轉售大口仔贈品，行為都幾變態！」

▲ 最花心思、最為瘋狂及得到各方人士協助下，才能成功收集到全套共15某大型電器連鎖店2014年非賣贈品。（被訪者提供）

Anna赤誠的心打動不少人，有顧客轉贈相贈；有等候電器送貨上門的顧客，問她取電話號碼，待贈品到手再聯絡她，不怕麻煩，令她好不感動，最終把全個系列共15件產品擁有。

記者：周美好