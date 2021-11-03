【抗癌勇士】港媽洗澡摸到硬塊確診乳癌　樂觀抗癌變身病友導師教八段錦

▲ 兩子之母的伍妙奇（Milky），即使面對癌症，依然保持樂觀，不僅成功抗癌，更開展助人自助的新里程。

女性一當上媽媽，彷彿從此就替換了人生角色，生活中只有家庭，自己的需要或感受變得次要。但事實上，父母擁有強健的體魄、積極快樂的心態，才是令家庭圓滿的最強基石。就如兩子之母的伍妙奇（Milky），即使面對癌症，依然保持樂觀，不僅成功抗癌，更開展助人自助的新里程。

我記得是2013年，那天洗澡時摸到一邊乳房好像有硬塊，但心裏沒有多想。第二天回到公司，和同事閒聊時再提起。

Milky說得輕描淡寫，續道：「因為我當時在一家醫療機構工作，周邊同事都是護士、醫生等，所以很自然便說起。我自己沒有甚麼警覺，反而同事一聽到，就開始追問各種情況，像是幾時開始發現？我根本沒有頭緒。」後來醫生同事告知道剛好那天下午有時間可作檢查。「他說就當求個安心，我想想也好，就去做。」

▲ 伍妙奇（Milky）8年前確診乳癌，身為雙胞胎兒子的母親，她選擇樂觀面對。（被訪者提供）

Milky憶述當時的情況，原來更發生了一幕「血腥」場面。「在診所時先用幼針去抽，雖然初步的報告未能確定，但醫生認為形狀不太樂觀，所以建議我去做更仔細的檢查。」那次她被抽了5枝大針，約等於十多二十枝細針。「真的非常粗！甚至抽完後半個多小時我仍在流血，後來終於止血，我便回到公司，因為只是幾條街的距離。」誰知這短短的路程，又再次令傷口出血。「同事幫我換過dressing後，止了血，便決定早點回家休息。當天晚上在家也再度出血，幸好後來檢查沒有大礙，只是因為傷口太大又不斷有觸碰，才令其難以止血。」

最終的報告出爐，Milky被宣告確診。「一確診，一連串的事就湧來！例如治療方案、手術怎樣做等等。」談起手術，開朗的她笑着指當時醫生告訴她有兩個方案，全乳切除或部分切除。「討論的時候，醫生也打量了我一下，說若果全乳切除，我又那麼瘦，可以在哪裏rebulid呢？」一般情況下，會選擇在臀部或大腿等較多肉的位置。然而當時醫生卻直接對她說：「你pat pat無肉、大髀無肉，呢邊少少、嗰邊少少，睇吓得唔得啦！」

問她當時甚麼感覺，Milky卻爽快指：「大家好熟的，所以他直接更好，我也不介意。我讓醫生全權負責話事，讓他以醫學角度去衡量切多少才對我的治療最好。」最後手術只切除了部分，毋須進行乳房重建。

抉擇化療與否最難熬

然而手術過後，才是真正的考驗。因為腫瘤屬於惡性，而且在淋巴處也有，便需要進行化療。「當時真的很掙扎，因為醫生只是提供建議和分析，但選擇權在我。做化療影響很大，除了殺死壞的細胞，好的細胞也一併殺死，所以整個人的免疫系統，各方面都會有不良影響。但與此同時，化療的復發機會也較低。」最後Milky選擇了「全餐」，即不止做手術，更進行了化療、電療及賀爾蒙藥物治療。

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經歷了一年多的治療，包括半乳手術切除、5至6次的化療、約30次的電療，以及藥物治療，Milky成功抗癌。幾年後的今天回望，始終說得輕巧，彷彿人生中一件小插曲。

我當時的心情也沒有很沉重，因為覺得既然（癌病）來了，也沒有辦法，既然如此，就好好找個方法招呼它！要說黑暗時期的話，就真的是猶豫做不做化療的那段日子。因為很多資料，有些人做了更好、有些不太好，很難下決定。對我來說那個懸而未決情況是最難受的。

康復後令Milky更加確信，積極的心態是抗癌成功的關鍵。

化療會令身體的免疫能力變差，如果你本身沒有意志力，不積極努力去面對，康復的路會更慢、更漫長。

性格樂觀開朗的她也認同，能夠調節自己的心態，以一個輕鬆的狀態去面對，也是非常重要的「致勝」要素。「當然遇到這個病，大部分人都會覺得迷惘、不知所措，我也有過這種感覺。可能有些人找不到可以傾訴的對象，或是因為網上有太多資訊，令人愈看愈心亂。所以調整自己的心態真的很重要。」

Milky笑言自己從來不是一個消極的人，然而作為女兒、作為母親，她更是強悍。「從確診到治療那段日子，我都沒有告訴自己父母，因為不想他們擔心。康復幾年後，我做訪問，才被父母發現，那時也就笑笑說都過去了，現在很好、沒問題！他們又奈何不了我，哈哈哈哈！」

▲ 孖仔跟隨媽媽的腳步，一起練習八段錦，更參與比賽。（被訪者提供）

以過來人身份做病友導師

兒子們因為年紀小，所以Milky亦沒有特別告訴他們，唯獨那時她身體比較累，和孖仔玩比較辛苦，也因此而少了陪伴他們。「後來他們漸漸長大，會好奇為甚麼我經常出入癌症基金會，或在基金會教班。我便告訴他們『因為之前媽媽得到基金會很多幫助，所以現在也要幫助他們。』再之後他們就似乎察覺到，只是大家沒有刻意說起。」

現在Milky的工作主要以兼職為主，另一重要崗位便是病友導師。「因為過去患癌，接觸了癌症基金會，發現機構有八段錦課程，剛好懷孕時曾練過，便重拾這個運動。」後來基金會邀請她任導師，教病友八段錦鍛練身體。「當時基金會的人員幫了我很多，不論是醫療上的意見，或是治療後的支援，我心想正好可以回報，便膽粗粗答應。」

意外收穫是兩個兒子都有練八段錦，甚至跟着媽媽參加比賽，問Milky兒子們是否她的徒弟，她鬼馬笑道：「我才不理他們，他們也不聽我教，只是我經常帶他們一起去練習，他們會聽師傅話；後來教班也帶他們一起。小朋友在旁邊玩得無聊，便也一起邊看邊學。」她笑說：「有時我在基金會教班，他們更會充當小導師，幫我指正學生的動作。很主動，一點也不害臊！」

記者：王嵐