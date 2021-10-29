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【隱形戰隊】劉佩玥面對劉穎鏇自愧不如　Tiffany穿比堅尼落水騷腹肌【多圖】

娛樂 17:28 2021/10/29

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劉佩玥與劉穎鏇穿泳裝拍《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在今日（10月29日）下午舉行外景探班，演員馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、郭子豪、阮浩棕、容天佑出席。

劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥更以泳裝示人，當中劉穎鏇還要身穿三點式拍攝，盡騷超fit的美好身段。

【心灰意冷】王君馨不甘《超能使者》被劉穎鏇搶鏡　拒拍《隱形戰隊》疑計劃離巢

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劉佩玥自愧不如

本身也很Fit的劉佩玥，在今日的《隱形戰隊》探班只穿一件頭泳裝登場，她受訪表示同劇不只劉穎鏇好身材，還有陳山聰、林子善以至監製文偉鴻都十分注重體型，令她也受感染而努力Keep fit，但坦言Tiffany在身體鍛鍊方面比自己更有紀律及刻苦，令她自愧不如 。

劉佩玥同時指，劉穎鏇身上已沒甚麼脂肪保暖，所以對方今天穿泳裝在泳池拍落水戲要捱凍，因此替Tiffany辛苦。

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運動健將劉穎鏇

腹肌盡現劉穎鏇表示，因為劇中交代她是Model，所以以比堅尼亮相是劇情需要。

不過Tiffany指今天早上拍攝時沒太陽又大風，落水動作卻重複拍了超過廿次：「凍到冇晒知覺，成個人震晒。」此外，直言自參選港姐後，已很久未公開穿三點式示人，直言今次是選美以來最性感打扮：「見到那麼多記者，我都好緊張。」

在美國洛杉磯成長的Tiffany本身是運動健將，高中時期參與女子籃球賽，更曾代表球隊往加州比賽，並獲得第二名。

在2016年參演港姐奪得亞軍入行，當演員後更加注意身段，劉穎鏇透露為今次演出更強帶氧運動及重力訓練，務求以最佳體態示人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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