【JUPUS選科】全港首個JUPAS選科智能系統免費試用　15分鐘分析配對最適合20個學科

▲ DSE考生現可透過全港首個JUPAS選科智能系統協助選科。

不時聽到有大學生慨嘆揀錯科，所以DSE考生在JUPAS選科上要非常審慎，但大學科目眾多，要揀選最適合自己的科目難度頗高。現在終於有JUPAS選科智能系統幫手，涵蓋全港11間大學362 個JUPAS學科，可於15分鐘內分析可配對最適合自己的20個學科，系統現限時開放免費試用。

全港唯一JUPAS選科智能系統RightPick於今年9月新推出，是綜合全港11間大學，共362個學系數據，超過90萬數據點，配合教師團隊及人力資源顧問的專業意見，找出學系與學生潛藏特徵。

系統會透過學生的取態與各職業工作性質、範籌、價值觀、薪金、要求等，計算互相匹配程度，預判最適合測試者的20個JUPAS學科。目前已有中學使用RightPick增加選科資源，幫助學生自行排列JUPAS選項。

80後RightPick創辦人黃首茗有感過去2年學生與老師交流減少，不少學生缺乏JUPAS選科或升學方向的支援，故去年開始與中學教師團隊及人力資源顧問，共同研究可供學生自行分析選科方向的人工智能系統，至今年9月正式推出。

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黃首茗作為過來人，明白不少學生因為校內提供的資訊不足而選錯科，因此RightPick邀請教師顧問團隊協助，包括文科老師及理科老師。黃首茗亦邀請人力資源公司顧問提供專業意見，人力資源公司擁有不同種類數據，例如不同學系畢業後入行的工作及薪酬，亦有所有工種和職業的平均月薪和需求，幫助學生作出職涯規劃分析，得出同時滿足升學興趣及職涯發展方向的選項。

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選錯科3大通病

黃首茗總括學生選錯科的3大通病︰不了解自己、不了解學科、社會氣氛影響。他眼見每年都有很多DSE考生以為Facebook、IG推廣很有趣，便決心修讀商科，結果進入大學後發現，商科需要大量演講項目，甚至進入職場後才發現，商業工種需要很多待人接物技巧，做人多於做事，才發現當初選商科是一大錯誤」。

為了提高學生自我認識程度，RightPick的測試題型經精心設計，學生需要填寫不同範疇的細項。測試結果會根據DSE考生預計或真實成績、性格、喜好、學習屬性、大學及工作期望等數據，羅列出20個學科全面的資料，例如「收生成績」和「JUPAS學系編號」，亦涵蓋大部分學校不會提供的參考資料，包括「參與交流生計劃機會充足」、「有時間兼職工作賺錢的同意度」、「學習形式上團隊項目的比例」等。

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責任編輯︰林綺玲