工聯會小花陳穎欣被指違限聚令　麥美娟：好明顯是政治操作

▲ 工聯會陳穎欣。（陳穎欣Facebook）

有傳媒報道指，民建聯鍾宇軒、工聯會陳穎欣和另外逾30人，上周六在佐敦一間餐廳聚餐，期間多人除下口罩離枱聊天，涉嫌違反限聚令。工聯會麥美娟今晚回應事件，形容陳穎欣是被人抹黑。

麥美娟指出，現時正值選舉即將舉行的時候，近日接連有報道估算何人會出選，認為在這個時候出現今次的新聞，「好明顯是要抹黑，好明顯是一些政治操作」。

▲ 工聯會晚上公布2021立法會換屆選舉出選名單時，麥美娟（左）和陳穎欣（右）回應事件。（陳靜儀攝）

麥美娟表示，陳穎欣完全遵守限聚令，強調並無違反限聚令，揚言若繼續有人肆意抹黑，工聯會會採取有關適當行動。她續指，歡迎執法機關調查事件，工聯會會作出配合調查。

陳穎欣則指，自己有遵從限聚令，一般情況下有戴上口罩，只有在進食時除下。

她又認為，過去一星期自己受到媒體追蹤，以及工聯會公布選舉名單前，公布有關消息，「有關操作是想我們懼怕、想我們退縮，不敢為我們自己站出來。」

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