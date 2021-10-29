【情緒管理】小朋友扭計一哭二鬧三典地　輔導心理學家教家長4招應對

▲ 註冊輔導心理學家吳芷嫣分享，面對孩子扭計的應對方法。

一哭、二鬧三典地。這個情景是否似曾相識呢？隨着社會對於養兒育女的態度轉變，家長由以往一個湊七個，漸漸地演變成七個（公、婆、爺、嫲、女傭及父母）湊一個。孩子成為家庭的掌上明珠，自然出現更多有求必應的機會；令至每每未能在生活中得嘗所願的同時，就會利用「扭計」的方法達到目的。

面對孩子的「扭計」行為，照顧者往往施展渾身解數，先氹後鬧、恐嚇、盲奬樣樣有齊。最經典的場景莫過於一句：「 我走㗎啦！」但結果最後很多時都是傷心收場。

其實，面對孩子的「扭計」行為，經常是由於照顧者未有貫徹始終地執行一套良好的幼兒教學法。想減少孩子的「扭計」行為，日後可以參考以下的一些方法：

1. 統一的教養方法

正所謂：「人多手腳亂」，孩子往往因應不同照顧者的教養風格而變得無所適從。久而久之索性關掉耳朵，我行我素。假如孩子無法避免而需要接觸多位照顧者，家長最好能夠事先和不同的照顧者好好溝通。 擬訂出一套統一的教養方針，貫徹始終。

2. 先小人，後君子：從約法三章開始

利用日常的親子時間和孩子討論奬賞制度，當孩子日後出現相類似的情況時，家長可以回應孩子：「之前我地傾好咗……就會奬，我知道你好想要，我哋繼續努力吖！」一句繼續努力，頓時把孩子的失望感化成希望，同時讓孩子學會遵守承諾。

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3. 別讓壞行為得到好獎勵

面對孩子的大吵大鬧，很多家長為了消除眼前的困局而選擇就範。行為心理學有一個名為操作制約的理論（Operant Conditioning），表示一個行為會否重複出現， 很大程度取決於該行為所帶來的後果。倘若一個行為帶來了壞後果， 人就會從中學懂不再重複這個行為。相反如果行為帶來好結果，就會鼓勵人重複使用這個行為。試想當孩子「扭計」（壞行為），父母就範（好獎勵），父母其實已在不知不覺間鼓勵孩子繼續沿用「扭計」的方法。

4. 孩子扭計，皆因無計：善用故事繪本，加強表達方法

其實，孩子經常使用「 扭計」的方式表達需要，很多時反映出孩子的表達方法有限。故事繪本的角色眾多，家長可以利用故事中不同人物的性格特質，配以不同的情緒管理方法。例如某一角色喜歡把情緒講出來，或者有些角色會利用呼吸方法。家長可以在說故事的事後，和孩子演繹一次管理情緒的方法。例如：「我哋而加好似佢咁，一齊深呼吸幾次？」

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此外，除了引導孩子把感受用言語說出來，家長可以讓孩子了解情緒背後的非語言表達。例如緊張的時候會心跳加速，憤怒的時候肌肉會收緊等等身體語言，長遠讓孩子更加了解情緒之餘，亦為孩子提供更多替代方式處理情緒，減少扭計行為。

其實在早教階段，除了與孩子分享和教導書本知識，他們面對不同事物的態度以及情緒管理、亦同樣重要。花多點時間了解小朋友的情緒、配合合適的幼兒教學法，除了能幫助子女穩定情緒，亦可減少家庭的爭拗和負能量。讓小朋友在一個充滿正能量的環境下成長，有一個快樂的童年最為重要。

文章由牛津幼兒英語授權轉載

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