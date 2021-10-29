【專科門診】九龍中耳鼻喉科新症等近3年成冠　重災內科7聯網最長輪候均逾2年

▲ 九龍中耳鼻喉科新症等近3年成冠，7聯網內科最長輪候均逾2年成重災（資料圖片）

公院專科輪候時間為人詬病，醫管局更新專科輪候時間，以九龍中耳鼻喉科輪候最長，穩定新症等154個星期，即近3年始獲見醫生，冠絕各聯網8大專科；其次為九龍東內科亦需待152個星期。社區組織協會指醫管局增撥資源速度，追不上人口老化，促港府繼續發展社區醫療，以減公院負擔。

輪候時間 8大專科中最長

醫管局昨日更新截至今年9月的專科門診輪候時間，不同聯網8大專科的穩定新症，以九龍中聯網耳鼻喉科輪候時間最長，需等154個星期、即近3年始獲見醫生，亦較去年同期長逾2個月；而九龍中眼科穩定新症亦需等147個星期，足足逾1年10個月，較去年同期急增21個星期。

以不同專科而言，仍以內科為重災區，各聯網內科穩定新症輪候時間，均需等107至152個星期不等，較去年同期增1至12星期；當中以九龍東聯網最嚴重，足足需等2年、逾11個月才獲見醫生，其次為新界東內科亦需等近2年8個月。而九龍西外科穩定新症需待79個星期，按年長5個月。

社區組織協會幹事連瑋翹表示，醫管局增撥資源速度，仍追不上人口老化，令內科、眼科及骨科等長者相關專科需等逾2年成常態；認為港府應繼續發展社區醫療，如鼓勵有輕微眼患的市民使用地區康健中心或康健站的視光師服務，及促醫管局將公私營協作計劃，盡快由內科擴展至其他專科。

7聯網穩定新症最長輪候時間首5位：

九龍中耳鼻喉科 154個星期 九龍東內科 152個星期 九龍中眼科 147個星期 九龍中骨科 141個星期 新界東內科 135個星期

就部分專科輪候時間可能較長，醫管局指已引入綜合模式專科門診服務及推出更多公私營協作計劃，讓合適的病人盡快獲得診治。

在耳鼻喉科，醫管局於去年10月起，在港島西、九龍西及新界東三個聯網開設耳鼻喉科綜合診所，由護士及聽力專家為有聽力問題的長者提供協助和開展治療，例如協助購買助聽器，讓他們在等候見醫生期間已可改善生活質素；而有需要的病人亦因此可及早轉介醫生作即時跟進。有關綜合診所服務將會繼續擴展，港島東及九龍東醫院聯網已在本月開展服務，其餘兩個聯網亦會於明年投入服務。

針對輪候時間偏長的內科，醫管局在今年第三季於「普通科門診公私營協作計劃」引入共同醫治模式，以先導計劃形式，首先於指定聯網的內科專科門診試行。在新的模式下，病情穩定的醫管局內科專科門診病人，可選擇在社區接受由參加計劃的私家醫生提供持續慢性疾病管理。共同醫治模式設有特別轉介機制，由私家醫生轉介有臨床需要的病人返回原本的專科門診繼續跟進，病人不會被視為新症，故亦無需重新輪候。



醫管局預計有關計劃可透過分流部分內科專科門診覆診病人，騰空服務量加快診治更多有需要的病人，從而紓緩例行類別新症的輪候時間。共同醫治模式會於今年稍後涵蓋至骨科專科門診。醫管局會按先導計劃實際推行情況，再逐步擴展至其他專科及聯網。



此外，醫管局亦已實施一系列措施管理專科門診服務輪候時間，包括分流和編定服務優次、加強公營基層醫療服務、加強人手、優化預約排期的安排，以及在醫管局網頁和專科門診診所展示輪候時間的最新資料，方便病人考慮治療計劃和選擇。



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記者：鄧凱文