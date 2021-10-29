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【食物安全】英國進口馬莎豬肉雞尾腸卷錯標食用日期　食安中心籲停售

社會 18:41 2021/10/29

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食安中心呼籲市民不要食用一款英國進口的預先包裝豬肉雞尾腸卷。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）呼籲市民不要食用一款英國進口的預先包裝豬肉雞尾腸卷，因為有關產品標示錯誤食用日期。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品詳情如下：

產品名稱：20件裝豬肉雞尾腸卷
品牌：M&S
來源地：英國
淨重：296克
進口商：ALF Retail Hong Kong Limited
此日期或之前食用：2022年1月10日

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發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局指上述產品因標示錯誤食用日期而正在當地回收。得悉事件後，中心隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現受影響產品由上述獨家進口商進口。為安全起見，該進口商已主動將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線3656 2253，查詢上述產品的回收事宜。


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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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