【安心出行】11月1日起進入康文署轄下場地須使用安心出行　包括體育館運動場及游泳池

▲ 下月起，進入康文署的辦公處所和轄下場地人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。（資料圖片）

康文署今日（29日）宣布，由11月1日起，除獲豁免人士外，進入康文署的辦公處所和轄下場地人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼。

新安排適用的康文署轄下場地包括：

所有博物館、圖書館和表演場地。

室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立的壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館。

戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、哥爾夫球發球練習場及哥爾夫球練習草坪。

公眾游泳池。

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在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士在進入康文署辦公處所和場地時，可獲豁免使用「安心出行」。署方亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」。所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。



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記者：黃穎津