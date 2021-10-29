【立法會選舉】工聯會派9人出戰　黃國健退下火綫　郭偉强再戰勞工界

▲ 工聯會公佈2021立法會換屆選舉出選名單。（陳靜儀攝）

立法會選舉提名期明日展開，工聯會今晚舉行記者會公布參選名單，會派9人出戰，身兼行會成員的黃國健將退下火綫，而其餘3名現任議員，則分別轉勞工界和新設的選委會界別。

現屆新界西的麥美娟和勞工界陸頌雄，將聯同另外2名黨友黃國和蔡永強，參選屆新設的40席選委會界別；而現屆香港島的郭偉强，則會打破慣例再戰勞工界，黨友梁子穎亦會出選該界別。

至於地方直選方面，工聯會期望可維持3席，其中會長吳秋北將出戰港島東；黃國健退下火綫後，九龍東將由鄧家彪接棒；而新界西南則會安排「小花」陳穎欣出戰。

工聯會參選名單：

分區直選

港島東（東區及灣仔）：吳秋北

九龍東（觀塘及黃大仙東南部）：鄧家彪

新界西南（荃灣及葵青）：陳穎欣

功能組別

勞工界：郭偉强*、梁子穎

選委會

黃國、麥美娟*、陸頌雄*、蔡永強



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記者：陳葆琳