【死因研訊】伊利沙伯孕婦催生後死亡裁定死於不幸　院方：孕婦分娩後死亡十分罕見

▲ 伊院指孕婦分娩後死亡在公立醫院十分罕見。（資料圖片）

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治。死因庭日前展開研訊，陪審團今（29日）裁定死者死於不幸。詳情即看：【下一頁】

伊利沙伯醫院晚上就事件作出回應，指已得悉裁決並會仔細研究死因裁判官所提出的建議。院方強調孕婦分娩後死亡在公立醫院十分罕見，屬於醫療風險警示事件。醫院亦非常關注有關個案，並於事後透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報，及按程序成立根源分析委員會，深入檢視有關個案的臨床處理。

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醫院隨後已落實委員會提出的一系列建議，包括定期安排醫護人員接受模擬訓練，以提升處理產後大量出血個案及產科臨床緊急情況的應變能力；加強跨部門合作及交流，以識別及處理危殆或緊急的病人；又定期不斷檢視相關臨床指引及作出更新。

院方對事件發生感到難過，病人聯絡主任事後一直與死者家屬保持密切溝通，並詳細交代有關調查結果，及提供適切的協助。醫院再次向死者家屬致以最深切的慰問。

死者梁金笑（終年33歲）今被裁定死於不幸，其丈夫鍾德寧聞判後痛哭不已，裁判官安慰死者丈夫指，希望他能早日走出失去太太的陰霾。明白死者丈夫的傷痛，希望他不要壓抑傷痛，可多與女兒提及死者的偉大，以及生前事情。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津