【藝人理財】孫慧雪合資百萬元創業攻食材店　雪雪努力追夢為4歲兒子樹立榜樣

▲ 孫慧雪說自己很喜歡食嘢，開心又食傷心又食。疫情下更經常入廚，故決定開設食材店，她笑說利己又利人。

新冠肺炎爆發一年多，很多香港人已習慣入廚，更成為家中廚神。港媽之一的孫慧雪亦不時下廚，還經常遊走不同的食材店，買齊靚料回家做廚神。她認為回家煮飯已是疫情下的新常態，最近便在將軍澳開設食材店——COOKiDEA，除了吸引街坊撑場外，也有不少人跨區支持，開張只有一個多月已人氣爆燈，她更計劃開分店疏通人流。

孫慧雪同時要湊仔、拍劇、做KOL，時間被排得密密麻麻，她笑言：「自己是工作狂，天生鍾意做生意，就算忙都很有滿足感。」

▲ 孫慧雪不時會在食材店出現，各位粉絲要留意了。(黃建輝攝)

努力賺錢追夢

原來今次開食材店，並非孫慧雪首次創業，從前做過網上賣衫及手作仔，25歲時在尖沙咀開設時裝店。「我讀書時已做不同的兼職，做過Model及記者；我有親戚開布廠，我就做兼職文員，阿爸當時話我又返工又返學好辛苦，叫我休息下，但其實我很享受打工搵錢的感覺。」

孫慧雪勤力打工，原來是想實現創業夢：「我個人好慳，二十幾歲已儲了50萬元，有朋友叫我買樓，但我覺得年輕應該要追夢，於是便開時裝店。」

當時她工作一腳踢，困身又忙碌，後來舖頭經營十多年後，因要投身演藝工作才結業，至於成績如何？孫慧雪謙虛說：「其實不是賺很多，只是打過和，不過就累積了做生意的寶貴經驗，同時明白一個人獨資做生意，要獨力面對不少困難，如果有Partner有商有量，反而會更理想。」

▲ COOKiDEA開幕當天，孫慧雪不少圈中好友來支持，包括楊潮凱、賴慰玲、蔡思貝。(被訪者提供)

於是今次開食材店，她便找來好朋友一起經營：「我在拍劇時認識了廚師Oreo（湛錦鈿）及李焯煇導演，以及一位做Marketing的好友，我們4個都喜歡煮食，於是便一起合作開食材店。」

由籌備至開張，大約用了接近一年的時間，食材店選址將軍澳區亦大有原因。「我有好多朋友住將軍澳，原來他們放假都不會離開這區，因衣食住行都很齊全，可以在這區自給自足，故此擁有很大的需求及消費能力。」

開業遇兩個八號風球

孫慧雪雖然非首度創業，但在開業之初亦遇到不少困難，她笑說超支最令他們頭痛：「起初我們4人預算合共投資6位數字，但後來出現超支情況，最終要加碼到7位數，我就大約投資了30萬元。」

另外，今個月初食材店Soft Opening，卻連續遇上兩個八號颱風：「打風影響航班，貨品送不到來，隨後運到舖頭後又十分混亂，我們要通宵執貨，由於我要湊仔只能工作至深夜，其他Partner就要做到天光。」

▲ 經常售罄的西班牙紅蝦（$1,580 / 1kg），體積巨型，肉質鮮甜，是店舖搶手貨。(被訪者提供)

辛苦過後總會有回報，COOKiDEA開張只有一個月，已經得到街坊支持，不少貨品經常賣斷市，像王牌的西班牙紅蝦，售價要1500元一公斤，卻經常被搶購一空，筆者拍攝當天仍在缺貨中。

「其實食材店也有來自不同國家的貨品，如越南野生捕大虎蝦、日本A5西冷扒、馬來西亞貓山王原粒榴槤等等。」孫慧雪自言要支持本地食材，有售賣一系列香港製造的食物，包括點心、叉燒等等，價錢更十分實惠。

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定期拍片教煮食

由於貨品多元化，孫慧雪便不時在網上開Live介紹產品。「我很喜歡一款日本啫喱，有次我在直播跟網友分享，第二日我返舖頭，見到有位媽媽拖住4個仔女來買這款啫喱，十分開心。」

在訪問期間，有一位媽媽更忽然搭訕，跟孫慧雪說早幾天看過她網上直播，所以專程跨區來掃貨，相當捧場。

有孫慧雪做生招牌，食材店很快已享有名氣，但她認為長遠的經營之道，食材的質素還是最重要：「食物一定要新鮮，還要不斷推出新產品，讓客人每次都有新發現，可以買到不同的食材。而且我們會定期拍攝煮食片，教大家如何運用在這裏買到的食材及醬汁，可以配合哪些的煮法，增進知識之餘，也可以享受入廚之樂。」

綫上綫下同時發功，令食材店在起步階段已發展不俗，孫慧雪說日後計劃開分店，她也可以過足生意癮呢！

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自己做榜樣教兒子夢

孫慧雪於2016年結婚，翌年誕下兒子，現在已4歲：「做媽媽真的很矛盾，返工時好掛住個仔，但又想給他更好的生活，所以努力工作。其實我都想讓他明白，媽媽是朝著目標為理想去努力，希望藉此鼓勵他長大後可以追求自己的夢想。」

囝囝更是一名暖男，每晚要等媽媽回家才肯瞓覺：「有一晚我很夜收工，他太攰瞓着了，我在洗手間落粧時，他忽然醒來走入來陪我，他坐在椅上，努力張開惺忪的睡眼望着我，但同時又睡吓又醒吓，當時很感動又痛心。」

今年就讀K2的兒子，性格十分善良，孫慧雪笑說嫌他太乖及沒脾氣：「有次我跟他一起到公園，忽然有位女孩子向他吐口水，我立即上前停止，回到家後兒子說女孩子可能會不開心，下次不會和他玩，我當時很愕然，因他太顧及人家的感受了。」

▲ 孫慧雪一家三口生活十分愉快，經常周圍遊玩。(被訪者提供)

至於湊仔的辛酸史，孫慧雪說最難忘是陀仔時，擔心他心臟出現問題。「我陀到4-5個月時去照結構，醫生發現囝囝心臟有一粒白點，未知是否有問題，要待出世後才知。當時我很擔心，但因一早已跟老公訂機票去旅行，我們惟有照出發，但每晚都失眠。幸好最後兒子出世後，發現心臟無事，我們才鬆一口氣。」

COOKiDEA

地址：將軍澳新都城2期2樓2020號舖

記者：招美寶