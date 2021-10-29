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【金融科技】數碼港大學合作夥伴計劃今啟動　劍橋賈吉商學院首度加入

社會 20:15 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

第七屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」今日啟動，今年共有來自八所本地大學的逾45 名大學生組成 15 支隊伍參與。（數碼港提供）

數碼港主辦的第7屆「數碼港‧大學合作夥伴計劃」今日（29日）正式啟動，並委任英國劍橋大學賈吉商學院為主辦大學夥伴。今屆計劃亦獲得嶺南大學新加入為合辦院校，合共8所本地大學提名的逾45名學生組成15支隊伍，將於明年1月參與劍橋大學賈吉商學院爲期兩週的線上創業訓練營，接受一連串與金融科技和創業相關的培訓，設計創新的商業方案，競逐合共100萬港元的「數碼港創意微型基金」資助。

數碼港主席林家禮表示，很高興第7屆「數碼港‧大學合作夥伴計劃」能與劍橋大學合作，讓同學們有機會接受全球頂尖大學的培育，不單能吸收到最前沿的金融科技知識，更能擴闊國際視野及網络。未來數碼港會持續為本地的創科生態環境注入新動力，協助年青人掌握數碼技能，配合本港創科發展需求。

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劍橋大學賈吉商學院創業中心聯合總監Matthew Grimes 表示，欣然接受數碼港邀請，為香港的大學生舉辦這個網上創業訓練營。「數碼港‧大學合作夥伴計劃」是一個令人振奮的機會，讓校方可以善用劍橋大學於科研及具突破性的環球創業專業知識，從而協助學生隊伍發展他們與金融科技相關的創新意念。

「數碼港‧大學合作夥伴計劃」由2015年推出至今，已為近400名本地大學生提供金融科技的專業培訓。參與隊伍早前已提交初步的金融科技商業方案，將會接受逾120小時的營前培訓活動、輔導課程以及創業訓練營，涵蓋金融科技、監管科技、保險科技、財富科技、區塊鏈、人工智能和機器學習、網絡安全等範疇，以學習金融科技及創業知識，持續改進其商業方案。


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記者：黃穎津

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