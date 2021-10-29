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【強制檢測】5個指明地方納強檢　包括青衣及柴灣等4間幼稚園

社會 20:31 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

5個指明地方納強檢，包括青衣及柴灣等4間幼稚園。(梁偉榮攝)

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士，須於10月30日至11月12日期間接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在2021年10月27日至10月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處一個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

屬再次檢測的指明地點：

  • 任何在2021年10月11日上午9時至中午12時期間曾身處香港新界大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪Market Place by Jasons的人士，須於2021年10月31日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年10月27日至10月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年10月16日至10月29日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於2021年10月31日或之前接受檢測：

  • 香港新界青衣長發邨長發邨社區中心5樓新界婦孺福利會長發邨幼兒學校
  • 香港新界天水圍天龍路9號嘉湖山莊6期-美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園
  • 香港柴灣小西灣邨瑞喜樓地下東華三院方樹福堂幼稚園
  • 香港新界上水馬會道 23 號上水堂幼稚園

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

 

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