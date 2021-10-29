【安心出行】下月起進入食環署轄下場地須使用安心出行　包括公眾街市及熟食市場

▲ 11月1日起食環署轄下場地須使用安心出行。（資料圖片）

食環署今日（29日）宣布，由11月1日起，除屬指定類別的獲豁免人士除外，市民在進入食環署的辦事處和室內設施，包括其轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場前，要先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，方可入內。

新安排下，12歲以下或65歲或以上人士和殘疾人士如未能使用程式，就必須在進入場地前先填寫指定表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須向駐場人員出示相關身分證明文件以作核實，駐場人員同時亦會即場致電核實其提交的聯絡電話。

發言人表示，考慮到市民需時適應，尤其是其公眾街市、小販市場及熟食市場，食環署於措施實施初期會較着重公眾教育和宣傳，並提供技術協助。

在適應期內，如個別人士因真正困難未能使用程式，食環署會以務實體恤態度處理，例如容許他們填寫「訪客資料記錄表」作為替代措施。而由於登記及查核個人資料需時，有關人士入場時或需輪候較長時間，其間亦須保持社交距離，希望市民諒解和配合。

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發言人強調，嚴格執行使用「安心出行」流動應用程式的要求，同時加強核實個人資料，有助進行流行病學調查，保障市民和有關場地持分者安全，食環署呼籲市民盡快下載及使用「安心出行」流動應用程式，並積極配合現場工作人員指示，攜手減低病毒擴散的風險。

基於運作需要、實際情況、服務對象等因素，食環署轄下部分場地無須使用程式。有關場地仍然會張貼「安心出行」場所二維碼供入場人士自願使用，以便在有需要時可更有效地進行流行病學調查。

食環署轄下無須使用程式地點如下：

靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁前 。

。 火葬場及申請殯葬服務的辦事處。未能使用程式的人士，例如沒有智能電話，可填寫「訪客資料記錄表」替代使用程式。



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記者：黃穎津