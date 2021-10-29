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【安心出行】下周一起進入民政總署轄下場地必須用安心出行　包括社區會堂及社區中心

社會 21:16 2021/10/29

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

下周一起進入民政總署轄下場地必須用安心出行，包括社區會堂及社區中心。（資料圖片）

民政總署今日（29日）宣布，由11月1日起，除獲豁免人士外，所有人士進入民政總署及各區民政處的辦公處所和轄下場地前，必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才獲准進入民政總署的辦公處所和場地。

新安排適用的民政總署及各區民政處轄下場地包括：

  • 所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心）
  • 各民政諮詢中心
  • 牌照事務處的辦事處
  • 遺產受益人支援組的辦事處

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在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士在進入民政總署及各區民政處辦公處所和場地時，可獲豁免使用「安心出行」。署方亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」，包括沒有智能手機的臨時庇護中心使用者。所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

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記者：黃穎津

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