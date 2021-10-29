【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德

▲ 陳肇始：「清零」是以社會利益為核心，不能形容港府為不道德（資料圖片）

愈來愈多國家實行與新冠病毒共存策略，港府仍堅持「清零」方向採取嚴謹社交距離措施，對於近日有聲音質疑難以保持長期「清零」，食衞局局長陳肇始去信一份英文報章，以「本港清零策略是以社會利益為核心」為題，強調尊重但不同意有專家指清零策略不值得、不能達致及不能維持，又指更重要是不能將港府為社會利益而採取措施形容為「不道德」：

More importantly, measures taken by the government in the community’s interest must not be called “unethical”.

陳肇始表示，從海外經驗證實「與病毒共存」增加市民感染率及死亡率，一直困擾著社會醫療系統及經濟，而本港維持零本地個案則為恢復跨境旅行和重振經濟奠定基礎。她強調Delta變種病毒在全球大流行，而本港的防疫措施有助降低社區風險，如要求來自高風險國家的入境者進行21天隔離、取消除運輸必需品和基本業務外的檢疫豁免群組、加密入境旅客檢測等。

港府近期修訂出院標準，並要求出院者進一步隔離14天，陳肇始解釋是為了再降低出院者在社區傳播病毒的風險，形容不同意相關做法的人是認為低感染風險是可以接受的，惟她指這前提違背港府維持清零目標，重申港府將繼續以社區利益為重來抗疫。

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記者：鄧凱文