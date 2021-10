【新冠肺炎】陳肇始：「清零」是以社會利益為核心　稱不能形容港府為不道德

愈來愈多國家實行與新冠病毒共存策略,港府仍堅持「清零」方向採取嚴謹社交距離措施,對於近日有聲音質疑難以保持長期「清零」,食衞局局長陳肇始去信一份英文報章,以「本港清零策略是以社會利益為核心」為題,強調尊重但不同意有專家指清零策略不值得、不能達致及不能維持,又指更重要是不能將港府為社會利益而採取措施形容為「不道德」:

More importantly, measures taken by the government in the community’s interest must not be called “unethical”.