【炸雞惹禍】買錯炸雞餐被鏡粉女友暴打 「前夫」忍無可忍提分手結局神逆轉

▲ 男朋友因買錯炸雞餐而被女友暴打，憤而提出分手。

麥當勞最近與MIRROR 攜手推出期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」，凡透過麥當勞App使用優惠劵下單，購買麥炸雞均可隨機抽取一張鏡仔卡，引起不少「鏡粉」狂熱食雞儲卡。不過，一位「前夫」在網上發帖抱怨，收到女友「柯打」想食炸雞餐，他收工後立即到KFC購買炸雞餐並「人肉」運送回家，打算與女友快樂同享，豈料卻遭到女友的暴打，理由是他買錯炸雞餐，女友想要MIRROR代言的麥當勞炸雞餐，「前夫」表示忍無可忍提出分手。

該名「前夫」在網上發帖表示，自己上個星期終於跟女朋友，並用粗口形容自己無法忍受。他解釋分手原因，女朋友叫他買個炸雞套餐， 他收工立即趕去那KFC購買二人歡聚桶餐，並趕回家打算與女朋友一邊睇電影一邊享用。

他回到家後女朋友正在洗澡，於是他收拾好桌子並擺好炸雞餐，打算等女朋友沖涼後便享用。豈料女朋友沖完涼出來後，立即衝過去打去，他更形容「打我打到我爭啲入醫院」，原來女朋友是想要麥當勞新推出的MIRROR炸雞餐，他還被女友以不懂女人心思繼而責罵「好蠢」。

他續稱，他多次被女朋友暴打，但這次終於忍不住要分手，並封鎖女朋友所有的聯絡方式。

因為我買錯餐而打我?? 呢個原因我真係接受唔到！

結局究竟如何？「前夫」表示，雖然他封鎖女朋友所有的聯絡，但女朋友幾次上去他家拍門，並到他工作的地方等他收工，指自己不想分手「又跪又喊 一日打成100個電話俾我」

但係我都唔會再同返佢一齊！

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責任編輯：王明芳