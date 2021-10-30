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【MIRROR成員】Anson Lo父母代兒子四處打卡　教主感謝雙親：你們緊張我快樂與否

娛樂 10:36 2021/10/30

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

Anson Lo公開感謝父母一直的愛護。

MIRROR「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前推出新歌《Megahit》，香港的一眾神徒（Anson Lo粉絲暱稱）在尖沙嘴柏麗大道的巴士站租燈箱廣告，把巴士站改裝變成《Megahit》MV中的油站。

日前在教主Anson Lo在經理人花姐（黃慧君）陪同下到到該巴士站燈箱廣告打卡，吸引逾百神徒到場，場面有點小混亂，之後教主細心在個人社交平台多謝粉絲的支持，同時提醒神徒要小心安全。

【假冒女團】Anson Lo領軍拍入場守則　教主溫提粉絲睇戲要安靜

教主Anson Lo到尖沙咀打卡。（影片截圖）

少陪伴父母感抱歉

事實教主每次出現都會吸引大批神徒追星，加上本身工作忙，所以他也不可以在自己所有的應援和戶外廣告牌前，近距離打卡合照。不過原來Anson Lo的父母會代兒子走遍香港各區打卡。

Anson Lo在昨天（10月29日）晚上於個人社卡平台上載自然在尖沙嘴柏麗大道打卡時的短片，另外還有父母在不同地點打卡照片，並寫感言多謝雙親的支持。他首先寫道：

這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外
也好想好好的跟教父、教母說聲
「感謝你們」

最新影片推介：林秀怡專訪

然後Anson Lo回望由《全民造星》後正式成為歌手，卻因為工作而錯過陪伴父母的時間感抱歉：

由2018年岀道至今天
短短兩年多的時間
無數次錯過了很多餐住家飯
無數個通宵達旦至回家
無數次令你們憂心
但你們沒有一刻放棄過支持我
記得很多次工作壓力很大
深宵回到家的時候
你們聽到我開門的聲音便會立刻起床
主動慰問我「今日工作開心嗎？」
你們關心我的工作表現
但我知道你們更緊張我快樂與否

【MIRROR成員】姜濤包到冚拍廣告未有晒Body　AK騷肌海報衝出香港登陸日本

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教父教母為兒子驕傲

教主接著指，知道父母為他走勻香港打卡，而雙親亦為兒子的成績感高興：

一星期前
你們跟我說
知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡
於是你們特地找一天為我完成
記得當天你們每完成一站
便立刻send相給我看
告訴我知 你們好開心

同場加映：Anson Lo專訪

最後，教主表示必定要報答父母恩：

而我能為你們做的
就是好好努力工作
珍惜眼前所有東西
（當然包括好好儲錢 養你們、教姐和Amber！）

每一位神徒

我的教父、教母
我愛你們♥️
#讓大家擔心了
#感謝你們

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撰文 : TOPick柴犬出動

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