【MIRROR成員】Anson Lo父母代兒子四處打卡　教主感謝雙親：你們緊張我快樂與否

▲ Anson Lo公開感謝父母一直的愛護。

MIRROR「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前推出新歌《Megahit》，香港的一眾神徒（Anson Lo粉絲暱稱）在尖沙嘴柏麗大道的巴士站租燈箱廣告，把巴士站改裝變成《Megahit》MV中的油站。

日前在教主Anson Lo在經理人花姐（黃慧君）陪同下到到該巴士站燈箱廣告打卡，吸引逾百神徒到場，場面有點小混亂，之後教主細心在個人社交平台多謝粉絲的支持，同時提醒神徒要小心安全。

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▲ 教主Anson Lo到尖沙咀打卡。（影片截圖）

少陪伴父母感抱歉

事實教主每次出現都會吸引大批神徒追星，加上本身工作忙，所以他也不可以在自己所有的應援和戶外廣告牌前，近距離打卡合照。不過原來Anson Lo的父母會代兒子走遍香港各區打卡。

Anson Lo在昨天（10月29日）晚上於個人社卡平台上載自然在尖沙嘴柏麗大道打卡時的短片，另外還有父母在不同地點打卡照片，並寫感言多謝雙親的支持。他首先寫道：

這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外

也好想好好的跟教父、教母說聲

「感謝你們」

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然後Anson Lo回望由《全民造星》後正式成為歌手，卻因為工作而錯過陪伴父母的時間感抱歉：

由2018年岀道至今天

短短兩年多的時間

無數次錯過了很多餐住家飯

無數個通宵達旦至回家

無數次令你們憂心

但你們沒有一刻放棄過支持我

記得很多次工作壓力很大

深宵回到家的時候

你們聽到我開門的聲音便會立刻起床

主動慰問我「今日工作開心嗎？」

你們關心我的工作表現

但我知道你們更緊張我快樂與否

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教父教母為兒子驕傲

教主接著指，知道父母為他走勻香港打卡，而雙親亦為兒子的成績感高興：

一星期前

你們跟我說

知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡

於是你們特地找一天為我完成

記得當天你們每完成一站

便立刻send相給我看

告訴我知 你們好開心

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最後，教主表示必定要報答父母恩：

而我能為你們做的

就是好好努力工作

珍惜眼前所有東西

（當然包括好好儲錢 養你們、教姐和Amber！） 每一位神徒

和

我的教父、教母

我愛你們♥️

#讓大家擔心了

#感謝你們

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