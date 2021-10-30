【MIRROR成員】Anson Lo父母代兒子四處打卡 教主感謝雙親：你們緊張我快樂與否
MIRROR「教主」盧瀚霆（Anson Lo）早前推出新歌《Megahit》，香港的一眾神徒（Anson Lo粉絲暱稱）在尖沙嘴柏麗大道的巴士站租燈箱廣告，把巴士站改裝變成《Megahit》MV中的油站。
日前在教主Anson Lo在經理人花姐（黃慧君）陪同下到到該巴士站燈箱廣告打卡，吸引逾百神徒到場，場面有點小混亂，之後教主細心在個人社交平台多謝粉絲的支持，同時提醒神徒要小心安全。
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少陪伴父母感抱歉
事實教主每次出現都會吸引大批神徒追星，加上本身工作忙，所以他也不可以在自己所有的應援和戶外廣告牌前，近距離打卡合照。不過原來Anson Lo的父母會代兒子走遍香港各區打卡。
Anson Lo在昨天（10月29日）晚上於個人社卡平台上載自然在尖沙嘴柏麗大道打卡時的短片，另外還有父母在不同地點打卡照片，並寫感言多謝雙親的支持。他首先寫道：
這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外
也好想好好的跟教父、教母說聲
「感謝你們」
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然後Anson Lo回望由《全民造星》後正式成為歌手，卻因為工作而錯過陪伴父母的時間感抱歉：
由2018年岀道至今天
短短兩年多的時間
無數次錯過了很多餐住家飯
無數個通宵達旦至回家
無數次令你們憂心
但你們沒有一刻放棄過支持我
記得很多次工作壓力很大
深宵回到家的時候
你們聽到我開門的聲音便會立刻起床
主動慰問我「今日工作開心嗎？」
你們關心我的工作表現
但我知道你們更緊張我快樂與否
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教父教母為兒子驕傲
教主接著指，知道父母為他走勻香港打卡，而雙親亦為兒子的成績感高興：
一星期前
你們跟我說
知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡
於是你們特地找一天為我完成
記得當天你們每完成一站
便立刻send相給我看
告訴我知 你們好開心
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最後，教主表示必定要報答父母恩：
而我能為你們做的
就是好好努力工作
珍惜眼前所有東西
（當然包括好好儲錢 養你們、教姐和Amber！）
每一位神徒
和
我的教父、教母
我愛你們♥️
#讓大家擔心了
#感謝你們
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撰文 : TOPick柴犬出動