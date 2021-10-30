【中一收生】協恩中學入學申請11月4日截止　首輪網上面試考運算解難能力

▲ 協恩中學中一入學申請11月4日截止，首輪網上面試考運算解難能力。（香港經濟日報圖片）

直資女校協恩中學入學申請於下月4日截止，同月27日將進行首輪個人網上面試，考核學生的表達、解難、運算、邏輯思維、創意等能力。校方今日（30日）舉行2022-23學年中一入學講座，是次活動共吸引逾2,000多名家長報名。講座由協恩中學梁少儀校長主持，分享協恩協學特色，報名同學的期望，以及發放有關報名詳情。

協恩中學於10月23日起，在網上已正式接受報名，申請人須於11月4日前於網上遞交申請，再於11月6日中午前將網上申請表、成績表、出生證明等實體文件及報名費於學校開放期間內一併遞交。

所有申請者均獲首輪面試機會，面試訂於11月27日（星期六），以網上個人會面形式進行，以了解學生的表達、解難、運算、邏輯思維、創意等能力。首輪面試後，將篩選出500-600名申請者，進入第二輪面試。第二輪面試將於12月至明年3月進行，由校長及資深老師接見申請者及其家長或監護人，話題圍繞學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等，同學亦可主動發問。無論申請者是否獲取錄，均將不遲於明年5月3日，以電郵收到通知。副校長周希怡呼籲申請人宜以平常心看待面試，避免因緊張失去水準。

協恩中學為直資學校，2022-23年度入讀的新生學費，初中（中一至中三）為36,810元。校長梁少儀強調，學校將秉持優質教育，平等共享之理念，不問學生貧富，只考慮她們的能力和學習態度。校方將從學費總額中撥出30%作為奬學金及助學金（學費減免計劃），期望家長和學生不會因學費而放棄學位。

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記者：陳麗娜