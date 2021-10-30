【疫苗接種】下調接種疫苗年齡到5至11歲兒童 政府專家下午商討料通過機會大

▲ 政府專家指下午商討兒童接種新冠疫苗，料通過機會大。（資料圖片）

政府專家日前指5至11歲兒童注射三分之一劑量的復必泰疫苗，對變種病毒保護力高，而且沒有嚴重副作用，料本港在一至兩個月後可以安排兒童打針，委員會亦會審視3至17歲人士接種科興疫苗的數據。詳情即看【下一頁】

新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅今（30日）在電台節目表示，美國輝瑞藥廠早前完成兒童接種新冠疫苗的第3期臨床研究，本港專家組今午或將開會討論，下調復必泰疫苗接種年齡至5至11歲兒童的建議，預計很大機會通過，兒童須接種2劑，劑量將會是成年人的3分之1，藥廠的中期報告顯示，兒童接種疫苗的保護率高，安全而有效，並無出現患心肌炎的個案。

他補充，會上亦會討論3至17歲人士打科興疫苗的可行性，預計與成人打針後的免疫反應相同，故兩者接種的劑量與劑數一樣。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則指，衛生防護中心的聯合科學委員會6月初通過，容許12至17歲青少年接種2劑復必泰新冠疫苗後，已呈報的青少年心肌炎個案有近100宗，較美國多出5倍，其後更改建議讓青少年只打1劑復必泰，重申專家最初的建議是基於數據，並隨累積個案情況而調整接種建議。

政府專家顧問及新冠疫苗顧問專家委員會成員，今午將與行政長官會面，討論疫情及接種疫苗的情況。

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記者：陳麗娜