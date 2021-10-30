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【生命鬥士】黏連位不多順利捱過開胃造口手術　信信換肝近9月指數良好︰肝臟好靚仔

兒童健康 11:20 2021/10/30

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

信信換肝近9個月，昨日順利完成開胃造口手術，肝臟指數良好。　

25周早產男嬰「信信」出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月進行器官移植手術，至今快9個月。現時1歲半多的信信昨日（29日）順利完成開胃造口手術，醫生亦表示信信保存的肝臟「好靚仔」，肝臟功能指數一切安好正常。

完成開胃造口手術

信信換肝至今相隔快9個月，媽媽昨日（29日）於facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，指信信已完成開胃造口手術。

早前醫生曾提及可考慮為信信開胃造口，處理方面較用鼻胃喉好，始終考慮到1歲多信信，整體發展因健康及住院限制而減慢，開胃造口可方便出院。可是，父母一直擔心兒子要捱刀進行手術，心情忐忑，有少少不安感，至昨日進行了開胃造口手術。

信信完成了開胃造口手術。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

爸媽昨日忙了一整天，帶住疲倦身軀終於回到家，可以停下來跟關心信豬的網民更新情況，亦分享了數張信信完成手術後的照片。從照片所見，他麻醉藥未過，半睡半醒很疲倦的樣子，小手握著媽媽的手。

當我剛剛見到你那一刻，媽媽的心再一次碎滿地。小小身軀的你滿肚子都是傷口，真讓人心疼心碎。

開肚黏連位不算太多

參與是次手術的醫生很重視信信，知道媽媽跟爸爸很擔心在外面等待，每位醫生完成了自己工作，從手術室出來，都有向信信父母更新情況，告知了好消息。

好慶幸、好感恩醫生開肚睇到都係好嘅情況，黏連位唔算太多，見到個肝冇完全遮住晒個胃仔，有少少位可以落到喉仔做個造口，手術過程失血量都唔係太多。

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完美地打完一場硬仗

手術順利，信信真的很乖仔，有聽媽媽話，睡一會兒就出手術室，醫生們都很快手配合得好好，「完美地打完咗呢一場硬仗」。爸媽感謝醫護、為信信集氣的大家，更要多謝叔叔捐出寶貴的肝臟。

醫生今日睇到話俾我哋知，信信保存得你個肝臟好靚仔呀！肝臟功能指數一切安好正常。

信信笑得好甜好開心，有好多隻牙仔。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

肝臟好靚仔

信豬是生命小鬥士，捱過多次難關，媽媽大讚兒子真的好叻叻，再一次創造奇蹟，成功闖關。

媽媽爸爸大家都為你鼓掌！叻叻豬，希望你未來嘅路一直順利，一切安好健康成長。願你可以快快醒來，早日可以回家一家團聚。

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責任編輯︰顏紫燕

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