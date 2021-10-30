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【房屋供應】陳帆料6年後公屋輪候時間才見改善　冀每年平均提供約5.4萬單位

社會 10:57 2021/10/30

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陳帆料6年後公屋輪候時間才見改善，冀每年平均提供約5.4萬單位。(資料圖片)

運輸及房屋局局長陳帆今(30日)發表網誌指，過去數年持之以恒覓地，漸見成績。在有足夠的土地供應，和公屋一般家庭新增申請數目維持平穩下，公屋平均輪候時間有望在第二個五年期(即2027/28至2031/32)出現較明顯的改善。

當局現時覓得約350公頃土地，可興建約330,000個公營房屋單位，可以滿足未來十年預計301,000個公營房屋單位需求。在全速推行下，這批約330,000個單位，預計有約100,000個單位會在明年至2026/27年間落成。由2027/28年開始的第二個五年期，預計能提供約230,000個單位。

公營房屋每年的實際供應量並不相同，須視乎土地供應能否如期到位，若以平均數計算，第二個五年期每年會約有46,000個公營房屋單位落成。除了新建公屋單位，回收單位也是提供公屋的重要來源。根據過往經驗，每年平均可淨回收約8,000個單位作編配給公屋申請者之用。計及這些單位，在第二個五年期內，每年平均可提供約54,000個公營房屋單位。

他期望，為有住屋需要的中低收入家庭，提供可以負擔的租住和資助出售房屋，當局正竭力推展工作，同時輔以現金津貼、劏房租務管制措施及過渡性房屋，為一眾基層家庭在輪候公屋期間，提供適切支援。

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記者：陳麗娜

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