【童年回憶崩壞】「麥兜夫婦」被殺製成一孖臘腸　結局零舍不同：《人肉叉燒包》外傳

▲ 「麥兜夫婦」下場悲慘。

本地老字號臘腸品牌在昨晚推出最新動畫廣告，並以疑似香港著名動漫人物麥兜為主角，可是廣告結局完全出人意料。該廣告一開始講豬主角在勞碌工作，然後旁白稱：「我辭去咗嗰份一畢業就做到而家嘅工，去搵我更好嘅自己。」

之後，豬主角四出遊玩去尋找生活，之後碰上心目中的女神，旁白並道：「結果遇上另一半。」

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「麥兜」下場悲慘

最後豬仔豬女幸福生活，並仿電影《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）的其中一幕睡在雪地，旁白稱：「一點一滴、一分一秒，一生到白頭。」可是畫面上的兩個豬主角，卻漸變成在白飯上的一孖臘腸。

雖然片中及官方帖文都沒有提及主角的名字，但從廣告短片的豬仔造橋令人聯想就是家傳戶曉的戶動漫人物麥兜。

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麥兜人氣勁

此「零舍不同」劇情即成網絡熱話，網民覺得十分「黑色幽默」，也有網民稱其實內容十分「發人深省」，紛紛留言：「我係咪睇緊恐怖片呀」、「香港人精神代表之一麥兜 原來只係得一個悲慘嘅結局」、「食神台詞：我哋會搵一對熱戀中嘅豬」、「好寫實的都市故事，打工仔……人生幾努力都係比（畀）人食住。仲搞埋另一伴……陪落地獄。」、「《人肉叉燒包》外傳《豬肉臘腸飯》」

麥兜是出自謝立文撰寫、麥家碧繪畫的《麥嘜》漫畫內的角色，是麥嘜的表弟。麥兜本來是書中配角，但慢慢人氣遠高於主角麥嘜。

在2001年起，更推出一系列以麥兜為主角的電影，一度大受歡迎。麥兜更成為唯一獲香港星光大道設立塑像的動漫角色，而香港漫畫星光大道亦有為其設立塑像。

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