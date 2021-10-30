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【私隱外洩】快圖美顧客數據庫遭入侵　公司已報警處理

社會 12:06 2021/10/30

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

快圖美顧客數據庫遭入侵，公司已報警處理。(快圖美網站截圖)

快圖美（遠東）有限公司公布，旗下系統內的沖印及影像解決方案數據庫，於本月26日遭未經授權取覽，受影響的數據庫載存有快圖美顧客的資料，包括顧客登記名稱、電話號碼、電郵地址及郵寄地址，惟不涉及客戶沖曬的照片。該公司已報警，並正嘗試聯絡每名可能受影響的顧客，讓其得悉是次數據泄露事件以及其個人資料所面臨的潛在風險。

快圖美表示，一直對受影響數據庫進行分析，以確定對其沖印及影像解決方案業務營運影響，識別受影響個別人士及確認資料可否被重建，亦正展開徹底調查以阻止有關事件發展，包括對公司所有系統及伺服器進行全面檢查。

該公司強調，不知悉有任何其他集團的數據庫受到影響，相信有關事件僅屬個別事件，不會對業務及營運造成任何重大不利影響，將委聘獨立顧問，為公司內部監控及風險管理系統進行檢討，承諾會不斷加強其資訊系統保安措施，以保護顧客的資料與私隱，確保日後不會再發生同類事件。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳麗娜

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