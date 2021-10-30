【私隱外洩】快圖美顧客數據庫遭入侵已報警處理　私隱公署指會主動了解事件

▲ 快圖美顧客數據庫遭入侵，公司已報警處理。(快圖美網站截圖)

快圖美（遠東）有限公司公布，旗下系統內的沖印及影像解決方案數據庫，於本月26日遭未經授權取覽，受影響的數據庫載存有快圖美顧客的資料，包括顧客登記名稱、電話號碼、電郵地址及郵寄地址，惟不涉及客戶沖曬的照片。該公司已報警，並正嘗試聯絡每名可能受影響的顧客，讓其得悉是次數據泄露事件以及其個人資料所面臨的潛在風險。



快圖美表示，一直對受影響數據庫進行分析，以確定對其沖印及影像解決方案業務營運影響，識別受影響個別人士及確認資料可否被重建，亦正展開徹底調查以阻止有關事件發展，包括對公司所有系統及伺服器進行全面檢查。

該公司強調，不知悉有任何其他集團的數據庫受到影響，相信有關事件僅屬個別事件，不會對業務及營運造成任何重大不利影響，將委聘獨立顧問，為公司內部監控及風險管理系統進行檢討，承諾會不斷加強其資訊系統保安措施，以保護顧客的資料與私隱，確保日後不會再發生同類事件。

私隱公署指，留意到相關機構的母公司於10月29日作出公告，公布有關機構的資料外洩事故以及當中所涉及的顧客資料（包括登記名稱、電話號碼、電郵地址及郵寄地址）。私隱公署會跟進事件，私隱公署會主動聯絡相關機構了解事件，包括受事件影響的顧客數目。

公署提醒相關顧客，為保障個人資料私隱，可考慮採取以下措施：

更換有關平台帳戶的密碼及若有需要其他平台帳戶的密碼；

啟用帳戶登入雙重認證功能（如有上述功能）；

留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；及

收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨便提供自己的個人資料，包括身份證號碼及銀行戶口號碼等。

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責任編輯：陳麗娜